Sube la alarma por desbordamiento en Salamanca con cinco ríos en alerta en ocho puntos críticos

Tras las intensas lluvias del jueves, este viernes se han incrementado las alertas en ríos de la provincia de Salamanca por peligro de desbordamiento. A las 10.00 de la mañana de este viernes cinco ríos mantenían un nivel de alerta en ocho puntos críticos, con dos de ellos en el nivel máximo, el rojo.

El Huebra es el que más preocupa con dos alertas rojas, una en Saucelle que ha oscilado en estas últimas horas entre el amarillo y el naranja y la otra en Puente Resbala, que lleva en rojo desde ayer. En este momento el nivel de Puente Resbala está en 9,57 metros, batiendo su récord ya que según el registro de la Confederación Hidrográfica del Duero la máxima anual ha sido 9,40 metros. En Saucelle también el Duero tiene una alerta amarilla, con un nivel de 9,57 metros, muy elevada para lo habitual en un río cuyos datos dan una máxima anual de 7,90 metros. A partir de las 10.30 horas en Tormes en Ledesma ha entrado en alerta roja tras haber estado hasta esa hora en amarillo con 7,34 de caudal.

A mediodía el Tormes presentaba en Ledesma está imagen:

En Cabrerizos el río se ha desbordado anegando todas las zonas de ribera, entre ellas el paseo fluvial de la localidad y el merendero.

Desbordamiento río Tormes por Salamanca

El resto de las alertas son amarillas. Como novedad con respecto a la situación de este jueves ha entrado el río Almar en el punto de control de Alconada, con un nivel de 1,71 metros en un río cuya máxima al año es 1 metro. También ha entrado en alerta amarilla el Tormes en el punto de control de Salamanca con un nivel de 3,32 metros en ascenso. También el Tormes tiene alerta amarilla en Encinas de Abajo.

Por último, el río Cuerpo de Hombre en Béjar mantiene la alerta amarilla declarada desde este jueves, según informa la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Además de las alertas, numerosos regatos, ríos y arroyos de Salamanca siguen rozando máximos, con pequeños desbordamientos en distintas localidades de la provincia como Peñarandilla, San Vicente, Miranda de Azán, Aldeatejada, Villamayor de Armuña o en Ciudad Rodrigo, entre otros. Es también el caso de Almenara de Tormes donde el río ha desbordado anegando la parte baja del pueblo, lo que ha hecho que hayan tenido que intervenir los bomberos del parque de Villares de la Reina y la Guardia Civil ha cortado el acceso al otro margen por el puente Bailey de la localidad que ha quedado prácticamente cubierto. En Villamayor de Armuña los bomberos han tenido que intervenir para achicar agua de algunas arquetas en la urbanización Los Almendros.

Vicente / ICAL . Crecida del río Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Desbordamiento del Tormes en Almenara (2).jpeg

Por otra parte, Tráfico mantiene tres carreteras cortadas en Salamanca por inundación. La carretera CM-560, entre Salamanca y Matilla a la altura de La Valmuza, en ambos sentidos y la carretera DSA-106 entre Arapiles y Calvarrasa de Abajo por el Sitio Histórico. También sigue cortada la DSA-206 entre Monterrubio de la Sierra y Mozárbez.