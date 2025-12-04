Subvención de más de 22 mil euros para las empresas concesionarias del transporte de viajeros por carretera en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha anunciado este jueves que concede una subvención de 22.666.138 euros destinada a los 110 titulares de las 243 empresas concesionarias del transporte de viajeros en Castilla y León.

El principal objetivo es blindar la gratuidad y bonificaciones de Buscyl aplicadas entre el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, periodo en el que indican "se mantiene la política de apoyo a la movilidad sostenible impulsada por el Ejecutivo autonómico, que no tiene limitación temporal".

Esta ayuda, subrayan, "permitirá compensar el impacto económico de la gratuidad del transporte público que se inició para los menores de 15 años a partir del 1 de julio de 2025 y la bonificación del 50% en los abonos y títulos multiviaje, y para todas las personas empadronadas en Castilla y León, desde el 1 de septiembre de 2025 en todo el transporte metropolitano y, progresivamente desde esta misma fecha, para el resto del transporte público regular y de uso general de viajeros en Castilla y León.

Igualmente, se valora positivamente la puesta en marcha de Bucyl, que, dicen, "ha resultado ser una medida útil para el ciudadano": hasta el 1 de diciembre superaban los 3 millones de viajes en las 2.610 rutas de la Comunidad y se han alcanzado los 555.000 usuarios con tarjeta QR.