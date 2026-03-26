Suspendidas las quemas de monte controladas hasta el 6 de abril

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha declarado el peligro medio de incendios forestales desde este viernes 27 de marzo y hasta el 6 de abril. Esta medida, que ya ha sido comunicada a los Ayuntamientos para que informen a sus vecinos, supone la suspensión de las quemas de monte controladas que suelen realizarse en esta época del año.

La Junta justifica esta decisión debido a que la previsión meteorológica actual indica que durante los próximos días se producirán humedades relativas mínimas por debajo del 30 %, vientos por encima de los 30 km/h e inestabilidad atmosférica en capas bajas. Estas condiciones conllevan un aumento de la probabilidad de ignición, así como de la propagación, elevando el peligro de incendios forestales por encima de la media esperada.

Desde la Junta, se solicita a la población colaboración para que extreme la prudencia en sus actividades de trabajo y ocio al aire libre para evitar situaciones de riesgo que puedan producir un incendio forestal.

En la resolución, firmada por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, se aclara que sí se podrán realizar quemas “de restos vegetales acumulados en pequeños montones situados en terrenos labrados, huertos y prados”.

Para poder hacerlas se tendrá que realizar la comunicación previa con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta con una antelación mínima de 48 horas respecto a la fecha de realización de la quema y avisar al agente medioambiental de la zona antes de su inicio. El lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego requiere de la correspondiente autorización y no existen restricciones específicas en este periodo para las labores agrícolas.

Refuerzos de personal

Esta declaración implica que se reforzarán los medios del operativo INFOCAL para atajar los conatos que puedan producirse. Se ha reforzado el personal de guardia, tanto de agentes medioambientales como de técnicos especialistas en extinción, se mantienen cuadrillas helitransportadas en todas las bases y todas las autobombas. También hay activados cuadrillas terrestres, unidades de brigada y autobomba y retenes de maquinaria.

Con efecto de esta declaración entran en vigor las medidas preventivas específicas establecidas para esta época de peligro en la Orden FYM/510/2013 por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas en Castilla y León.