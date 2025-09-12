Tensión en la Diputación en el pleno temático sobre incendios: “Maltratan al servicio de bomberos y a los ayuntamientos”

Pleno tenso, bronco y con un PP a la defensiva y obligado a sentarse para debatir sobre incendios en el pleno extraordinario celebrado este viernes en la Diputación de Salamanca a propuesta del PSOE. Un pleno con cuatro puntos con diferentes propuestas del PSOE para revisar y analizar el Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento de la Diputación, SPEIS, tras los incendios acaecidos este verano en la provincia de Salamanca. “Son un peligro con esta gestión”, “hay un problema muy grave y estructural”, “se está incumpliendo el convenio con la Junta”, “maltratan al servicio de bomberos a los que no se paga los atrasos ni se les dota de epis” o “maltratan también a los ayuntamientos ya que adeudan a 13 municipios el pago de los convenios de los tres últimos años”, han sido algunas de las frases esgrimidas por los diputados del PSOE que han defendido las distintas propuestas. En el lado contrario, el diputado del área Roberto Martín se ha defendido asegurando que “los informes del jefe de servicio dicen que mienten”, “vamos en dirección a un servicio nuevo de gestión y atención al ciudadano”, “no creen alarma social innecesaria”, “hacen demagogia” o “la coordinación con la Junta es satisfactoria”.

Un pleno en el que la primera propuesta del PSOE, defendida por Fernando Rubio, recibía el primer no. Pedían que la Diputación de Salamanca lleve a cabo una revisión de los horarios de los profesionales en los parques de la provincia, así como de su disponibilidad ante situaciones de emergencia, también que cumpla los acuerdos firmados con los sindicatos para establecer mejoras organizativas y ejecutar una revisión completa de la distribución de los parques de bomberos profesionales, de manera que se cumplan los mínimos dotacionales, en cuanto a medios y profesionales. A esto Roberto Martín ha respondido asegurando que el acuerdo con los sindicatos ha entrado en vigor el 1 de agosto y que la Diputación no ha estado desaparecida, sino que ha participado en numerosos despliegues de efectivos obedeciendo “a criterios operativos, esto es una administración y hay que ser responsable”.

La segunda propuesta, defendida por Antonio Cámara, pedía instar a la Junta a revisar los protocolos de prevención de incendios, que el dispositivo sea permanente, la revisión del convenio con la Diputación de Salamanca y que la Junta colabore con el mantenimiento del mismo. “La Junta debe asumir sus competencias, se han repetido circunstancias dramáticas y hay que pedir responsabilidad”. A esto Martín ha respondido que “la coordinación con la JCYL es satisfactoria, ya hay un convenio y está todo coordinado por el infocal. Lo que ustedes reclaman está en marcha y en perfecto funcionamiento como se ha demostrado en estos incendios”. El diputado aseguró que entre el 11 y el 17 de agosto el servicio de bomberos hizo 64 intervenciones.

En la tercera propuesta, Carmen Ávila, aseguró que el convenio con la Junta se “está incumpliendo de pe a pa”. Preguntó al diputado que quien conduce los vehículos, si son voluntarios o funcionarios, si el personal voluntario y colaborador pasa revisiones médicas, si se les da formación y por qué se deja en los Ayuntamientos la responsabilidad de los parques cuando es competencia de la Diputación. “Agradezco a los bomberos funcionarios el esfuerzo para estar en estas intervenciones, quizá si hubiéramos tenido más no habrían tenido que hacer tanto esfuerzo”, añadió asegurando que tan solo hay 21 bomberos funcionarios de carrera en el servicio, “ocupadas más, pero funcionarios solo 21”. Pedía la diputada que se cree una estrategia provincial para la prevención у extinción de incendios forestales en la provincia. Roberto Martín aseguró que la competencia es de la Junta que ya tiene un protocolo que contempla las particularidades de las provincias y pidió instar al Gobierno de España a que hagan una estrategia global y aporten financiación.

La última intervención y la más intensa fue la del diputado Carlos Fernández Chanca que aseguró que “el servicio es deplorable” y que “no han dicho ni una sola palabra de perdón y autocrítica y no ha dado respuesta a ninguna de las preguntas”. El diputado aseguró que “maltratan al servicio de bomberos, porque a unos trabajadores que no se les paga los atrasos, no se les dota de epis y conducen camiones que no han pasado la inspección se les maltrata” y añadió que “también a los Ayuntamientos ya que adeudan a 13 municipios el pago de los convenios de tres años, convenios que encima son de dudosa legalidad”. El diputado criticó que “no tienen ningún tipo de pudor en gastarse millones de euros en una empresa privada, a dedo, prolongando contratos de emergencia de dudosa legalidad durante cuatro años” y recalcó que “no hay bomberos suficientes. Entre interinos, en formación y funcionarios no llegan a 60 personas. Hay un déficit de más de 50 bomberos en esta provincia”. Concluyó asegurando que “tenemos un servicio de bomberos precario, de los peores de España, que se enfrentan al fuego por 1.300 míseros euros”.

Roberto Martin ha respondido que hace “autocrítica todos los días, que comete errores todos los días pero que intenta mejorar el servicio y mejorar las condiciones de los profesionales”. También aseguró que la Diputación ha ayudado en aquello que tiene competencia.

Javier Iglesias, que no ha intervenido en todo el pleno, ha tomado la palabra al final asegurando que su agradecimiento va al “fantástico SPEIS que tenemos aquí y que ha estado a la altura”, casi cerrando un pleno que no ha puesto ninguna solución sobre la mesa y ha servido para hacer un repaso a todo lo que no funciona en el servicio de extinción de incendios.