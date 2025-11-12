Los trabajadores de la Diputación de Salamanca comienzan sus protestas

Los trabajadores de la Diputación de Salamanca han iniciado este miércoles las protestas para exigir las mejoras salariales prometidas hace cuatro años, sobre todo en los grupos más bajos de la tabla salarial de La Salina. Las protestas han tenido lugar tanto a las puertas del Palacio de La Salina como de la Residencia Asistida con gritos como "Iglesias escucha" y una enorme pitada.

Desde los sindicatos afirman que son los grupos C2 y E los más afectados y piden que la valoración de puestos de trabajo se haga de forma rápida ya que 'llevamos años cobrando sueldos miserables que no se suben'. Además el convenio, de 2008, está caducado y se ha ido renovando por lo que exigen un calendario de negociaciones para su renovación.