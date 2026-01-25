Tres carreteras permanecen cortadas en Salamanca por nieve y viento

Dos carreteras de la provincia de Salamanca permanecen cerradas por las nevadas de la borrasca Ingrid. Se trata de la DSA-191 en Candelario y la SA-203 en El Cabaco, en nivel de servicio negro desde este domingo, 25 de enero, a las 0:08 horas.

La circulación por la SA-201 en La Alberca está restringida para autobuses y vehículos pesados por el mismo motivo. El resto de medios de transporte deben usar cadenas o neumáticos de invierno y respetar la velocidad máxima limitada a 30 km/h entre los puntos kilométricos 23 y 27.

Las fuertes rachas de viento también han obligando a cortar la DSA-180 entre los puntos kilómetros 0 y 9.5, lo que afecta a la conexión por carretera entre los municipios de La Hoya y Navacarros.