Tres institutos salmantinos reciben sus premios del Concurso Innovacreawork

Tres institutos de Salamanca han recibido este martes sus premios por sus proyectos galardonados en el XIII Concurso Innovacreawork, organizado por ANPE. El IES Vía de la Plata de Guijuelo ha acogido la entrega de los galardones que premian las mejores ideas empresariales de los estudiantes.

Cada uno de los seis premiados presentaron al público existente los trabajos, acompañados de su profesor tutor y de algunos familiares. El primer premio del concurso a la mejor idea empresarial se entregará al IES Vía de la Plata de Guijuelo (Salamanca), por su propuesta “FERTILIZANTES COHERSAN”, una idea de negocio dedicada la recogida de residuos cárnicos de pequeñas fábricas locales y su transformación en fertilizantes naturales de alta calidad. La segunda idea ganadora se entregará al “EMPRECHEF”, del IES Tierra de Ciudad Rodrigo (Salamanca) una idea de negocio que ofrece la oportunidad de que estudiantes de Formación Profesional de la familia de Cocina y Gastronomía puedan ofrecer los platos que cocinen en sus clases a clientes reales. El tercer premio se entregará al IES Pinar de la Rubia de Valladolid, con su idea empresarial “VISIÓN CLARA” que consistía en una aplicación móvil pensada para ayudar a las personas con daltonismo a reconocer los colores de manera sencilla. En la categoría de proyectos, el primer premio se entregará a “CERVECEDA ARTESANAL CINCO LINAJES”, del IES Eulogio Florentino Sanz de Arévalo (Ávila), la idea es la elaboración de cerveza artesanal ecológica, con un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la economía circular. El segundo premio al proyecto más innovador se entregará a "ADOG-N" del IES Ramón y Cajal de Valladolid, con la idea de una empresa que fabrica test de ADN para perros. Con ellos, los dueños no sólo podrán saber la mezcla de razas que tienen sus canes, sino también los genes que portan.

El tercer premio de proyectos se entregará al “ULTIMATE CLEAN” del IES Gonzalo Torrente Ballester de Santa Marta de Tormes (Salamanca) que planteaban servicios profesionales de limpieza través de una plataforma digital que conecta de forma eficiente promoviendo prácticas sostenibles y el uso de productos ecológicos. Desde La Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial y desde ANPE Castilla y León queremos agradecer a todos los centros premiados, docentes y alumnado participantes su contribución y reseñar que, cada año, la calidad de los trabajos es mayor.

Este año el acto ha estado presidido por Pilar Gredilla Fontaneda, presidenta de ANPE Castilla y León; Adoración Gómez Martín, jefa de servicio de Formación Profesional, Régimen Especial de la Consejería de Educación de Castilla y León; Ángel Miguel Morín Ramos, director provincial de Educación de Salamanca; Guillermo Bueno Salvador, coordinador del proyecto INNOVACREAWORK; Javier Riesco Martín, presidente de ANPE Salamanca y Valentina Zangrando, directora del IES Vía de la Plata de Guijuelo de Salamanca. Dicho certamen, fue creado hace doce años por ANPE Castilla y León y la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, se organiza para premiar las mejores ideas y proyectos realizados por el alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de los centros públicos de Castilla y León. De este modo, se trata de fomentar el espíritu emprendedor en las aulas de nuestra Comunidad.