Tres municipios de Salamanca entre los puntos con mayor precipitación acumulada de España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya avisó a la provincia de Salamanca que se preparase para un sábado 1 de noviembre pasado por agua. Continúa activo el aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas y algunos puntos ya se han dado cuenta.

En concreto, son tres los municipios charros que se han colado entre los que más precipitación aucmulada han registrado en las últimas horas en toda España.

Bañobárez, Villarino de los Aires y Saelices El Chico son las localidades que han entrado en esta lista.

A las 6:00 horas, Bañobárez ya sumaba 24 mm de lluvias, mientras que ya de día (aunque con cielos teñidos de gris en los que no puede verse el sol) seguían su estela los demás: Villarino de los Aires entraba en el registro de la AEMET a las 9:00 horas con 20.4 mm, mientras que Saelices lo hacía media hora después con 20.6 mm.

En esta lista, también se encuentran dos municipios más de Castilla y León. Villadepera, en Zamora, había acumulado 22.2 mm de precipitaciones a las 7:00 horas, mientras que Puerto del Pico, en Ávila, entraba con 25.6 mm a las 9:00 horas.