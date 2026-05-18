Un turismo arde en Alba de Tormes

Minutos antes 10:30 horas de este lunes 18 de mayo, los bomberos de la provincia han recibido un aviso debido a un turismo que se encontraba en llamas en la localidad de Alba de Tormes.

En concreto, el suceso ha tenido lugar en un aparcamiento ubicado entre las calles Carlos Terceros y Gutiérrez, recibiendo daños únicamente en ese vehículo.

De esta manera, los bomberos de Alba de Tormes han sofocado inmediatamente el incendio, mientras que también han aparecido en el lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Alba de Tormes.