Las últimas lluvias triplican los permisos micológicos expedidos en los 15 acotados de Castilla y León, entre los que se encuentra Salamanca

El reciente incremento de las precipitaciones de las últimas semanas ha generado un optimismo moderado en el sector micológico de Castilla y León, provocando una aceleración en la expedición de permisos de recolección en toda la región.

Según los datos facilitados por la Agencia Ical, el programa Micocyl, que gestiona 15 acotados micológicos en siete provincias, incluida Salamanca, ha experimentado una fuerte demanda. Los operadores han llegado a casi triplicar el número de autorizaciones expedidas en comparación con meses anteriores.

El acotado micológico de Salamanca forma parte de la red gestionada por Micocyl, que también incluye zonas de Valladolid, Burgos, Segovia, León, Zamora y Ávila. En total, esta red provincial ha expedido 3.940 permisos solo en octubre, una cifra que refleja el creciente interés de los recolectores salmantinos y de la zona por el inicio de la temporada. En lo que va de año, Micocyl ha tramitado 7.574 permisos de recolección.

Los técnicos de Micocyl y Montes de Soria coinciden en que las condiciones de humedad y temperatura son las adecuadas para que, tras el retraso inicial, la campaña arranque con fuerza.

Carmen Alonso, técnico de proyectos de Micocyl en Burgos, señaló que ya se observan fructificaciones puntuales de níscalos y setas de cardo, pero la explosión de producción se espera para las próximas semanas. “No sabemos cómo arrancará la campaña, pero sí creemos que la semana que viene y, sobre todo, la siguiente se desencadenarán las fructificaciones en toda la Comunidad”, aventuró.

La principal incógnita sigue siendo la producción del apreciado boletus, cuyo micelio fructifica tradicionalmente en San Miguel.

A pesar del optimismo por la llegada de las lluvias, el retraso en el inicio de la campaña ha afectado al flujo de micoturistas y recolectores profesionales. Sin embargo, la activación de los acotados en zonas como la de Salamanca con la expedición de permisos apunta a que la provincia podría recuperar parte de la afluencia turística ligada a la micología en las próximas semanas, especialmente si se confirma la fructificación generalizada esperada.