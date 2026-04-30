Unanimidad para dar luz verde al Reglamento de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca

Todos los grupos políticos de la Diputación de Salamanca han acordado la aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interior de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación Provincial de Salamanca.

Un documento que ha pasado el último filtro necesario para su entrada en vigor incorporando incorporando las modificaciones que resultan de la estimación de las alegaciones presentadas. Así, se ha dado cuenta de que se han admitido las sugerencias y cambios propuestos por el PSOE en comisión y también algunas de las alegaciones presentadas por particulares.

Quedaría su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y notificar este acuerdo a los interesados.

Por otra parte, el otro documento necesario en la Escuela de Tauromaquia para su correcto funcionamiento, el Protocolo Antiacoso está a falta de su aprobación definitiva, ya que no ha sido incluido en el orden del día de la sesión plenaria que se ha celebrado este jueves.

La Escuela de Tauromaquia no ha podido empezar el curso con normalidad el pasado mes de febrero por la falta de estos documentos. Además, necesita la licencia de actividad emitida por Protección Civil que había sido anulada ya que las sedes que figuraban en el anterior documento no se correspondían con los lugares en los que los alumnos entrenaban. La Diputación ha notificado las sedes para la nueva licencia, que serían la finca de Castroenriquez y la plaza de toros de Alba de Tormes, lo que supondrá desplazamientos diarios para los alumnos.