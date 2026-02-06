UPL critica a la Junta no elegir Salamanca como sede del Día Mundial de las Legumbres frente a Valladolid

El próximo 10 de febrero la comunidad de Castilla y León será la sede mundial elegida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para celebrar los actos del Día Mundial de las Legumbres, los cuales la Junta ha decidido celebrar exclusivamente en Valladolid, fijando como sede única para su desarrollo el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Una decisión por la que ha pedido explicaciones Unión del Pueblo Leonés (UPL), que se han mostrado “muy molestos” por la decisión de la Junta de fijar en Valladolid la sede única para los actos de dicho Día Mundial de las Legumbres cuando, recuerdan “son precisamente las tres provincias de la Región Leonesa, Salamanca, Zamora y León, las que poseen más figuras de calidad reconocidas en legumbres”.

En este aspecto, ya el pasado mes de diciembre los leonesistas registraron en las Cortes autonómicas una batería de preguntas mediante las cuales reclamaban a la Junta explicaciones por no haber elegido a Salamanca, Zamora o León como sede para los actos del Día Mundial de las Legumbres, decantándose por Valladolid.

Y es que, desde UPL remarcaban que “a pesar de que las provincias con más marcas de calidad en legumbres dentro de la comunidad autónoma son Salamanca (IGP Lenteja de La Armuña y MG Garbanzo de Pedrosillo), Zamora (IGP Garbanzo de Fuentesaúco e IGP Lenteja Pardina de Tierra de Campos) y León (IGP Alubia de La Bañeza-León e IGP Lenteja Pardina de Tierra de Campos), la Junta ha optado porque la sede de este evento mundial sea Valladolid, con menos figuras de calidad que Salamanca, Zamora y León en el sector de la legumbre”, ya que únicamente tiene reconocida la de la Lenteja Pardina de Tierra de Campos, compartida con Zamora, León y Palencia.

De este modo, desde Unión del Pueblo Leonés han pedido a la Junta que explique “qué razones le han motivado” para no elegir Salamanca, Zamora o León para acoger la sede del Día Mundial de las Legumbres 2026, y apostar por Valladolid, que posee menos figuras de calidad en el sector de la legumbre que Salamanca, Zamora o León.

Y es que, desde UPL apuntan que “no hay que olvidar que la Región Leonesa es uno de los epicentros en España de la producción de legumbres, siendo todo un referente en lo agrícola y gastronómico, siendo las comarcas de La Armuña, La Guareña (Fuentesaúco) y La Bañeza las más afamadas por la calidad de sus legumbres”, por lo que no entienden la decisión de la Junta de organizar todos los actos en el Centro Cultural Miguel Delibes de la ciudad de Valladolid, “en vez de desarrollarlos en provincias con más figuras de calidad en el sector de las legumbres como Salamanca”.

Una decisión que desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) consideran “injusta y absurda”, considerándola “un agravio a la Región Leonesa”, ya que creen que “las marcas de calidad en legumbres de Salamanca, Zamora y León han jugado un papel crucial para que designen a la comunidad sede mundial del Día de las Legumbres para 2026, pero a la hora de beneficiarse de los actos de este día, la Junta ha concentrado todo en Valladolid, perjudicando a las provincias donde más relevancia tiene el sector de la legumbre, que son precisamente las tres de la Región Leonesa”.