UPL denuncia el incumplimiento del plazo para el estudio de la Ruta de la Plata: "Es la enésima burla de Óscar Puente"

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha alzado la voz este sábado para denunciar lo que consideran la "enésima burla" del ministro Óscar Puente y el Gobierno de España en materia ferroviaria. El motivo de la indignación leonesista es el vencimiento del plazo máximo fijado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la presentación del estudio de viabilidad del corredor de la Ruta de la Plata. Según recuerda la formación, el 21 de febrero de 2024 se estableció un periodo de ejecución de 24 meses que, al cumplirse este 21 de febrerp, ha expirado sin que el documento haya salido a la luz.

Para los representantes de UPL, en esta cuestión "llueve sobre mojado", ya que sostienen que el PSOE ha venido demorando de forma premeditada cualquier avance relacionado con la reapertura de esta vía férrea. Critican duramente que el Ejecutivo central haya impuesto como condición indispensable un estudio de viabilidad técnica y económica, una exigencia que, según denuncian, no se aplica con el mismo rigor en otras zonas de España. Además, señalan que este tipo de análisis ignora la "rentabilidad social" que supondría un corredor capaz de vertebrar el oeste del país de norte a sur.

El cronograma de este proyecto está, a ojos de la formación, plagado de promesas electorales incumplidas. UPL recuerda que la formalización del contrato fue prometida inicialmente en febrero de 2023, pero no se materializó hasta un año después. Entre medias, denuncian que los socialistas utilizaron el proyecto como reclamo en las campañas de las elecciones municipales y generales de 2023, anunciando licitaciones "inminentes" que terminaron retrasándose más de medio año. Solo tras las masivas manifestaciones de enero de 2024 en Salamanca, Zamora y Astorga, el Gobierno adjudicó finalmente el estudio.

Agotado ya el plazo de dos años para dicha adjudicación, UPL considera un "insulto" que el estudio siga sin presentarse. La formación asegura que el Ministerio está "alargando los plazos al máximo" porque la Ruta de la Plata no entra en sus planes estratégicos y el futuro de la Región Leonesa "no les preocupa en absoluto". Por todo ello, han exigido explicaciones inmediatas al Gobierno y al PSOE, instándoles a dejar de "jugar con el futuro" de Salamanca, Zamora, León y Cáceres, provincias cuya supervivencia depende en gran medida de una conexión ferroviaria digna.