UPL exige a la Junta la reparación inmediata de la SA-213 entre Aldehuela de Yeltes y la A-62

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado a la Junta de Castilla y León que ejecute de manera inmediata la reparación de la carretera autonómica SA-213, en el tramo comprendido entre Aldehuela de Yeltes y la autovía A-62 a través de Bocacara, una actuación que, según recuerdan, fue comprometida por el Gobierno autonómico en el año 2022 pero que continúa sin llevarse a cabo.

Desde la formación leonesista aseguran que su paciencia “se ha agotado” ante el incumplimiento reiterado de la Junta, a la que reprochan no haber ejecutado las partidas presupuestarias consignadas desde 2023 para la mejora de la plataforma y el firme de esta vía, pese a figurar de forma reiterada en distintos documentos presupuestarios.

UPL denuncia que el estado actual de la carretera en este tramo de casi 20 kilómetros es “absolutamente lamentable”, calificándolo incluso de “tercermundista”. Según señalan, el firme presenta numerosos baches, desconchones y deformaciones, a lo que se suman tramos con ondas en el asfalto, especialmente entre Bocacara y el acceso a la A-62, lo que incrementa de forma notable la peligrosidad de la vía y dificulta una conducción cómoda y segura.

La formación recuerda que la Junta se comprometió formalmente en 2022 a acometer esta actuación, contando incluso con un proyecto de rehabilitación identificado con el número 2022000885 dentro de la documentación presupuestaria autonómica. Este hecho, subrayan desde UPL, demuestra que el propio Gobierno regional inició hace años los trámites para la ejecución de la obra, sin que hasta el momento se haya producido ningún avance tangible.

Además, los leonesistas destacan que la mejora de la SA-213 fue incluida en los Presupuestos autonómicos de 2023, así como en el anteproyecto de Presupuestos de 2025 y en el proyecto para 2026, lo que a su juicio agrava el incumplimiento, ya que “pasan los años y la carretera sigue en un estado demencial, fruto del incumplimiento flagrante de la Junta de Castilla y León”.

UPL insiste en la importancia estratégica de esta vía, que no solo conecta Aldehuela de Yeltes con la A-62, sino que también sirve como acceso a Ciudad Rodrigo desde municipios relevantes como Tamames o, a través de su enlace con la SA-212, localidades como Linares de Riofrío o Guijuelo, por lo que su deterioro afecta a un número significativo de usuarios.

Por todo ello, Unión del Pueblo Leonés exige a la Junta que, como titular de la carretera, cumpla con sus compromisos y ejecute la reparación a la mayor brevedad posible, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes. En este sentido, la formación subraya que “las promesas no arreglan el firme” y reclama actuaciones concretas que permitan garantizar unas condiciones adecuadas de circulación para los conductores que transitan habitualmente por la SA-213.