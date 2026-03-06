UPL insiste en la recuperación de los servicios ferroviarios en Ciudad Rodrigo y el arreglo de la A-62 y A-66

Unión del Pueblo Leonés ha reclamado una vez más un mayor compromiso por parte de las instituciones públicas para las infraestructuras de la provincia de Salamanca, entre ellas las recuperación de los servicios ferroviarios de Ciudad Rodrigo y los arreglos de algunos de los tramos de las autovías A-66 y A-62.

UPL, además, han denunciado “la inacción del Gobierno central para recuperar los servicios ferroviarios en Ciudad Rodrigo, que fueron suprimidos durante la pandemia de Covid-19, el 17 de marzo de 2020, sin haberlos recuperado pese a que en marzo de 2023 se instó al Gobierno a recuperar dichos servicios en Ciudad Rodrigo mediante una Proposición No de Ley planteada por Unión del Pueblo Leonés”.

Del mismo modo, han destacado que trenes como los de Lusitania que cubría el trayecto de Madrid a Lisboa por Salamanca se derivó por Badajoz, sin recuperar esta frecuencia desde que se perdió excluyendo a la provincia charra, además, del Surexpreso que unía Irún con Lisboa.

Por otro lado, el mal estado de la A-62 y la A-66 también ha sido objeto de crítica, como han realizado desde hace años, siendo “lamentable entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, así como el de la A-66 entre Salamanca y el puerto de Béjar que da acceso a Extremadura, con un estado especialmente grave en la A-66 en el área de La Maya y en el puerto de Vallejera”.

Asimismo, también han destacado otro de los tramos en la A-66, en entorno de La Maya, con la autovía reducida a un solo carril por “el estado intransitable del carril derecho, lo que genera un embotellamiento de vehículos en dicho punto, motivos por los cuales desde UPL exigen al Gobierno como administración competente que actúe de inmediato y acometa una reparación a fondo de A-66”.

Por último, han destacado que esto ha ocurrido por “la falta de un mantenimiento adecuado de estas autovías durante años”, denunciando además “la inacción y falta de compromiso para cumplir con su obligación de mantener en buen estado para la circulación estas vías de alta capacidad, esenciales para la logística de la provincia de Salamanca”.