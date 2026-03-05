UPL pide ambulancias de Soporte Vital Básico para Linares, Miranda, Tamames y la comarca del Rebollar

UPL ha exigido más dotaciones de ambulancias de emergencias de Soporte Vital Básico en las localidades salmantinas de Linares, Miranda, Tamames y Robleda, así como un aumento hasta las 24 horas de servicio de las que están destinadas en Alba de Tormes y La Fuente de San Esteban. Aseguran los leonesistas que es necesaria una mejor cobertura en la provincia que tenga en cuenta “la dispersión geográfica” con el fin de “asegurar una respuesta rápida para casos urgentes independientemente del lugar en que se resida”.

Por ello, UPL reclama la dotación de ambulancias de Soporte Vital Básico a las zonas de salud de Linares de Riofrío, Miranda del Castañar, Tamames y Robleda, con el objetivo de “configurar una distribución de ambulancias que aseguren la asistencia y llegada de las mismas en un plazo de tiempo razonable ante una emergencia en cualquier punto de la provincia de Salamanca”.

Asimismo, Unión del Pueblo Leonés ha reclamado también que se amplíe el horario de las ambulancias de Soporte Vital Básico de Alba de Tormes y La Fuente de San Esteban, que actualmente poseen un servicio parcial de doce horas diarias, por lo que UPL pide que se amplíe a veinticuatro horas diarias para dar un servicio permanente de ambulancia de emergencias en estas zonas de salud.

Y es que, para UPL contar con una cobertura óptima de ambulancias de emergencias y una buena asistencia sanitaria en todo el territorio es “una prioridad absoluta”, y apuntan que “asegurar unos tiempos de respuesta cortos y razonables es vital”, ya que “puede ser la diferencia entre salvar la vida o no”, por lo que reclaman la mejora de la cobertura de ambulancias y que se tenga en cuenta la dispersión geográfica para asegurar una atención y respuesta adecuada en todas las comarcas en caso de darse una emergencia sanitaria.