UPL pide a las Cortes medidas para mejorar la política anti-incendios y necesidades urgentes para las zonas afectadas

Unión del Pueblo Leonés defenderá este miércoles en el pleno de las Cortes autonómicas una iniciativa parlamentaria que cuenta con 21 puntos en su propuesta de resolución con “medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir las tragedias de los veranos de 2022 y 2025 en la Región Leonesa”, así como para minimizar daños tras los últimos incendios. Así, los leonesistas solicitan, entre otras cuestiones, medidas inmediatas para “evitar males mayores” en las zonas afectadas por los incendios forestales, requiriendo impulsar con inmediatez medidas para estabilizar los terrenos afectados de cara a impedir la pérdida de fertilidad del suelo y la contaminación del agua.

En este aspecto, el Presidente de UPL, Carlos Javier Salgado, calificó como “extremadamente urgentes” las medidas para estabilizar el terreno ante la ausencia de vegetación tras ser calcinada, que señaló debe hacerse con urgencia para anticiparse a la posible llegada de fuertes lluvias que multiplicarían los daños en el ecosistema, ya que el arrastre provocado por el agua podría implicar la pérdida del repertorio de semillas en el nivel superior del terreno, lo que implicaría una mayor erosión y pérdida de fertilidad en el suelo, por lo que plantean acciones como la creación de acolchado vegetal o la instalación de fajinas, para ‘sujetar’ ese terreno y minimizar los daños.

Del mismo modo, los leonesistas piden impulsar de manera inmediata medidas para evitar la contaminación del agua por el arrastre de cenizas, de forma que se garantice que las captaciones de agua no se vean contaminadas, y recuerdan también la necesidad de dar solución a la pérdida de las fuentes de alimentación y bebida de la fauna silvestre, pudiendo verse gravemente mermada la biodiversidad por falta de alimento tras los incendios.

Por otro lado, desde UPL han lamentado la falta de prevención por parte de la Junta, la escasez de medios humanos y materiales del operativo, y una coordinación por parte del gobierno autonómico que han calificado como “caótica” y “con trágicas consecuencias”, recordando las víctimas mortales de estos incendios, y que apuntaron se suman a los cuatro fallecidos en 2022 en los incendios de la Sierra de la Culebra.

Por ello, los leonesistas afirmaron que “esto no se puede repetir”, recordando que han sido casi 140.000 hectáreas las quemadas entre Salamanca, Zamora y León este verano, habiéndose registrado el incendio más grave de España, el de Molezuelas de la Carballeda, que calcinó unas 40.000 hectáreas de las provincias de Zamora y León, mientras que en paralelo la provincia de Salamanca registró el incendio más grave de su historia, el de Cipérez, que arrasó cerca de 11.000 hectáreas.

Asimismo, tal y como indicaron, a los de Molezuelas y Cipérez habría que sumar dentro de la Región Leonesa otros incendios de enorme gravedad, como los de Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Porto de Sanabria, Yeres (que arrasó buena parte de Las Médulas), Puercas de Aliste, Anllares del Sil, Fasgar, Orallo, Paradiña, Canalejas, Caín de Valdeón o Gestoso, entre otros.

Incendios en los que, recordaron, se desalojaron 170 localidades de Salamanca, Zamora y León, con miles de vecinos desplazados temporalmente fuera de sus casas, y en los que han ardido numerosos inmuebles dentro de los cascos urbanos, causando “una enorme pérdida patrimonial, económica y ambiental, a la que habría que sumar el irreparable daño sentimental de que se han quemado los recuerdos de muchas vidas.”

Señalaron, en todo caso, que las cuantías anunciadas por la Junta “son a todas luces insuficientes” para la recuperación del tejido social, laboral y económico de las zonas afectadas, de viviendas e infraestructuras agrícolas y de otros tipos afectados por los incendios, por lo que plantean que sean incrementadas “si realmente hay voluntad de poder ejecutar la recuperación socioeconómica de las zonas afectadas”.

Asimismo, desde UPL también piden a la Junta que descarte el plazo que fijó del 30 de septiembre como fecha tope para proporcionar paja, forraje, pienso y agua a los ganaderos afectados por incendios, ya que “no se trata de poner un parche de un mes de duración, sino de facilitar su recuperación, que precisa de más tiempo”, por lo que instan al gobierno autonómico a “convertir esta ayuda en permanente hasta que se haya dado la regeneración de pastos o se haya dado la recuperación económica necesaria de los ganaderos afectados”.

Del mismo modo, Unión del Pueblo Leonés reclama dotar de más medios a los municipios y juntas vecinales para acometer labores de limpieza de montes y caminos, especialmente a los de menor tamaño poblacional y menores recursos económicos, priorizar las especies autóctonas de cada zona de cara a acometer reforestaciones en zonas afectadas, o medidas que favorezcan desarrollar la actividad del pastoreo, que permita reducir el combustible vegetal en el campo.

Mejorar el operativo y sus condiciones

Por otro lado, desde UPL han insistido en la necesidad de extender el operativo anti-incendios a los doce meses del año, un hecho que recuerdan ya solicitaron mediante una Moción en las Cortes en septiembre de 2022, pero que fue rechazado por el voto en contra de PP y VOX. Y es que, según indican, la mayor parte de los trabajadores del operativo son despedidos fuera de la temporada alta de incendios en vez de aprovecharlos para que realicen las labores de prevención necesarias en los montes durante todo el año y evitar con ello una mayor gravedad de los fuegos en verano.

Del mismo modo, los leonesistas reclaman que se imparta una mayor formación a los trabajadores del operativo anti-incendios, mejorar la logística y la calidad del avituallamiento de los trabajadores del operativo, así como impulsar su reconocimiento con la figura del bombero forestal, cesando la práctica de que por defecto la mayoría de los mismos sean contratados con categoría de peones forestales.

Asimismo, UPL solicita en su iniciativa parlamentaria que se impulse la transición hacia un modelo con mucho mayor peso de lo público en el operativo, así como unas mejores condiciones salariales con una mayor igualdad salarial respecto a los bomberos forestales de otras comunidades y del Estado, y mantener operativos los puestos de vigilancia contra incendios cuya eliminación fue decretada por la Junta hace unos meses.

Reforma de la Ley de Montes e introducción de superficie quemada para ayudas

Por último, los leonesistas reclaman que se impulse la reforma de la Ley 3/2009, de Montes de Castilla y León, para atender la singularidad de los montes comunales de la Región Leonesa, así como para revisar las restricciones que impone la actual normativa respecto a la PAC y la actividad ganadera en zonas afectadas por incendios forestales, ya que perjudicarían a los ganaderos con terrenos incendiados.

Del mismo modo, desde UPL reclaman a la Junta que incluya las hectáreas quemadas en cada uno de los municipios afectados entre los factores a tener en cuenta para el reparto de subvenciones a la contratación municipal de trabajadores para labores de recuperación en localidades afectadas por los incendios.

Y es que, tal y como denuncian, el gobierno autonómico ha excluido dicho factor y hace que, por ejemplo, los municipios de la provincia de Salamanca (con más de 12.000 hectáreas quemadas) reciban menos fondos que los de Ávila (con 7.500 ha quemadas) o Palencia (con 8.700 ha quemadas) pese a haber tenido más hectáreas quemadas, ya que en este caso, a los municipios de Salamanca se le asignó la contratación de 10 trabajadores y una subvención de 113.050 €, frente a los 46 trabajadores y 520.030 € asignados a los de la provincia de Ávila pese a contar con casi la mitad de superficie quemada que Salamanca.

Asimismo, los leonesistas denuncian que Zamora con 542.640 € y 48 trabajadores asignados, prácticamente recibe la misma subvención y trabajadores que Ávila (520.030 € y 46 trabajadores), pese a que en la provincia de Zamora se quemaron unas 48.000 hectáreas, frente a las 7.500 hectáreas quemadas en Ávila, por lo que piden se tenga en cuenta la superficie quemada en cada provincia para el reparto de dichas ayudas de la Junta.

Por todo ello, desde UPL reclaman que los graves incendios de este verano “sirvan esta vez sí como punto de inflexión para que la Junta tome cartas en el asunto de una vez”, ya que según señalan “la Junta no quiso aprender la lección tras los catastróficos incendios de la Sierra de la Culebra en 2022 y tres años después se ha repetido el mismo guion”. Y es que, según recuerdan, en septiembre de 2022 en las Cortes se aprobaron una serie de medidas planteadas por los leonesistas que la Junta no ejecutó posteriormente, lo que consideran habría ayudado a agravar las consecuencias de los incendios en este verano.