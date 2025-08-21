UPL pide "inmediatez" a la Junta para el abastecimiento de alimento al ganado afectado por los incendios de Salamanca y otras provincias

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha instado a la Junta de Castilla y León a actuar con "inmediatez" para proveer de agua y alimento al ganado afectado por los graves incendios que han arrasado miles de hectáreas en la provincia de Salamanca, así como en Zamora y León. La formación leonesista ha puesto el foco en el incendio de Cipérez, que se ha convertido en el mayor registrado en la provincia de Salamanca al quemar cerca de 11.000 hectáreas en una zona de gran tradición ganadera.

Desde UPL recuerdan que "el ganado no puede esperar por los trámites burocráticos para poder comer" ante la quema de pastos, así como de las alpacas y pienso almacenados. En este sentido, han reclamado a la Junta que acelere al máximo el abastecimiento para que los recursos lleguen a los afectados "sin perder ni un minuto más de lo estrictamente necesario". La formación ha lanzado una crítica velada a la Junta, recordando la polémica frase del consejero de Medio Ambiente: "el ganado que se ha visto afectado por los incendios también tiene la mala costumbre de comer, y hay que asegurarse de que tenga alimento y agua en tiempo y forma".

Además, UPL ha querido mostrar su "más profundo agradecimiento y reconocimiento" a los agricultores y ganaderos de la zona de Cipérez que, con sus tractores, han sido "cruciales para minimizar las consecuencias" de este gravísimo incendio.

La formación leonesista también ha pedido a la Junta un compromiso a medio y largo plazo, asegurando que el abastecimiento de alimentos y agua se mantenga durante el tiempo necesario hasta que los pastos puedan regenerarse y las condiciones vuelvan a ser normales para los ganaderos. Finalmente, UPL ha solicitado un "acompañamiento total y sin demora" por parte de la administración autonómica para la restitución de la maquinaria, cercas, naves y cualquier otro bien que los ganaderos hayan perdido en el fuego, y ha instado a que se hagan efectivas sin demora las indemnizaciones por la pérdida de cabezas de ganado. La formación concluye que el sector primario es vital para la supervivencia del medio rural y la lucha contra la despoblación.