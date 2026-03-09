UPL y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril exigen mejoras urgentes para Salamanca

Unión del Pueblo Leonés (UPL) y la Plataforma Salmantina en Defensa del Ferrocarril se han reunido para analizar las graves deficiencias ferroviarias de la provincia. El cabeza de lista de UPL, Carlos Javier Salgado, ha calificado el encuentro de "enriquecedor", subrayando que reforzar la logística es vital para atraer inversión y fijar población en la zona.

Entre las reivindicaciones principales han querido destacar la recuperación del corredor de la Ruta de la Plata, conectando así de nuevo a Béjar y Guijuelo, y la finalización de la electrificación hasta Fuentes de Oñoro que, apuntan, acumula años de retraso. Asimismo, se ha instado a la supresión de pasos a nivel críticos en Babilafuente y El Carpio, y a la instalación de vallado perimetral en la línea.

En materia de servicios, se ha propuesto recuperar el tren de pasajeros en Ciudad Rodrigo prolongando frecuencias actuales de la capital. Asimismo, el encuentro puso el foco en el Corredor Atlántico y la reapertura de la conexión con Oporto, sugiriendo un estudio técnico para decidir si se aprovecha la vía de Barca d'Alva o se construye nueva infraestructura. UPL ha concluido comprometiéndose a llevar todas estas demandas a las Cortes.