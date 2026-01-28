UPL saca pecho por Salamanca: casi medio centenar de iniciativas logradas y una intensa actividad parlamentaria en la legislatura

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha hecho balance de su actividad en las Cortes de Castilla y León durante la legislatura que ahora concluye, destacando una "intensa labor" en defensa de los intereses de la provincia de Salamanca. Los leonesistas han logrado la aprobación de casi cincuenta iniciativas directas para el territorio charro, abarcando desde mejoras sanitarias e infraestructuras hasta la protección del patrimonio y el impulso a sectores estratégicos.

Logros tangibles y proyectos en marcha

Entre los éxitos más destacados por la formación se encuentran la dotación de una nueva máquina de rayos para el Hospital de Béjar, la reparación de la carretera SA-305 entre Ledesma y el cruce con la CL-517, y la intervención urgente en la muralla de Monleón para evitar su desplome. Asimismo, UPL celebra haber garantizado el mantenimiento de la plantilla docente en el CEIP San Francisco de Ciudad Rodrigo y la señalización de recursos turísticos clave como la Torre de Guadramiro y el dolmen de Zafrón.

En la actualidad, varios proyectos impulsados por el partido se encuentran en fase de ejecución, destacando la creación de una Unidad de Reproducción Asistida en el Hospital de Salamanca, el nuevo centro de salud San José-El Zurguén y la creación de un Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) en la provincia.

Presión al Gobierno Central y la Junta

UPL no solo ha dirigido sus reclamaciones a la Junta, sino que ha trasladado al Gobierno de España peticiones históricas para Salamanca, como la supresión del paso a nivel de Babilafuente, la electrificación de la vía férrea hasta Fuentes de Oñoro o la recuperación del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata.

No obstante, los leonesistas lamentan el rechazo de proyectos que consideran "de calado", como la Ronda Este de Salamanca, la conversión del Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo en hospital comarcal o la ampliación de la capacidad de la carretera hacia Alba de Tormes (CL-510). Además, denuncian el bloqueo por parte de PP y VOX a medidas contra incendios y la falta de ejecución de acuerdos aprobados, como el fondo de compensación para provincias exportadoras de energía o la mejora de la marca de garantía del Garbanzo de Pedrosillo.

El objetivo del 5%: clave para el futuro de Salamanca

Con cerca de 800 preguntas registradas y más de mil enmiendas a los presupuestos, UPL-Salamanca valora muy positivamente el trabajo realizado, pero subraya un objetivo crítico para las próximas elecciones autonómicas: alcanzar el 5% de los votos a nivel regional.

Este umbral permitiría a la formación contar con grupo parlamentario propio, lo que según explican, "supondría doblar la capacidad de defensa de mociones y poder preguntar al Presidente de la Junta sobre cuestiones de Salamanca en cada pleno, y no cada dos como ocurre ahora". Tras el 4,3% obtenido en 2022, la formación confía en que el crecimiento en la provincia sea decisivo para aumentar su peso político y capacidad de influencia en Valladolid.