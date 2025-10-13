Varias urbanizaciones de Carbajosa sufren un nuevo corte de agua

Los vecinos de algunas urbanizaciones de Carbajosa han mostrado su descontento tras un nuevo corte de agua. Durante la mañana de este lunes, los afectados no han podido utilizar el agua en sus domicilios.

La urbanización más afectada es Albahonda IV, que se ha quedado sin agua debido a que una tubería de la calle Camino de Santa Marta ha reventado.

Por su parte, Carbajosa pueblo sí dispone de agua y el suministro no ha sufrido ningún corte en toda la mañana de este lunes.