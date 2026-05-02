Los vecinos de Castellanos de Villiquera se movilizan ante el "silencio administrativo" por la planta de biogás

La Plataforma Stop Biogás Castellanos de Villiquera intensifica sus protestas ante el silencio de las administraciones. Tras presentar más de 1.500 alegaciones sin respuesta por parte de la Junta de Castilla y León, el colectivo denuncia ahora el "ninguneo" del Ayuntamiento, que se niega a recibirlos mientras mantiene contactos con la empresa Biorig Energy, incluyendo viajes a Alemania invitados por la promotora.

Ante la falta de transparencia sobre las licencias y el informe de compatibilidad urbanística, los vecinos denuncian un "oscurantismo" que les deja indefensos. La preocupación crece además por la reciente planificación de varias macrogranjas en Forfoleda, que se sumarían al impacto ambiental de la planta de biogás proyectada en la zona.

Como respuesta, la plataforma iniciará este sábado, 2 de mayo, una recogida de firmas para presentar una Iniciativa Popular. El objetivo es alcanzar el 20% del censo para forzar un pleno monográfico que debata los riesgos para la salud y el territorio, exigiendo la paralización inmediata de cualquier licencia de obra o actividad basada en la normativa vigente.