La Vellés repartirá 8.000 euros en premios en su Concurso de Murales

La Vellés se llenará de color gracias al I Concurso de Murales ‘La Vellés 2026’, cuyas bases y la convocatoria ya han sido publicadas por el consistorio del municipio, pudiendo presentarse desde este lunes 18 de mayo las precandidaturas. Así, la resolución de candidaturas preseleccionadas se hará pública el 16 de junio, mientras que los artistas podrán pintar sus murales entre los días 6 y 11 de julio de 2026, culminando el proceso con una jornada pública de presentación y clausura el día 12 de julio.

Tal y como apunta el Ayuntamiento de La Vellés, la propuesta nace con un doble objetivo. Por un lado, busca embellecer fachadas y rincones del casco urbano mediante intervenciones artísticas de calidad. Al mismo tiempo, pretende generar una nueva propuesta cultural y turística capaz de atraer visitantes, dinamizar la vida local y reforzar el sentimiento de identidad colectiva. “Así, convertiremos distintos espacios urbanos en una auténtica galería de arte al aire libre, poniendo en valor la identidad cultural, paisajística y tradicional de La Armuña a través del muralismo contemporáneo”, concluyen.

Durante la presentación de las bases, el alcalde de La Vellés, Javier Marcos, ha destacado que “este concurso pretende unir cultura, patrimonio y participación vecinal, toda vez que se revitaliza y transforma el espacio público”. Asimismo, ha subrayado el agradecimiento del Ayuntamiento a las personas propietarias que han decidido colaborar cediendo sus fachadas para hacer posible esta iniciativa.

En cuanto a las bases reguladoras y la convocatoria completa, se pueden consultar desde el pasado viernes en la sede electrónica, página web y redes sociales oficiales del Ayuntamiento de La Vellés. Estas aseguran que las obras deberán inspirarse en elementos vinculados a La Vellés y a la comarca de La Armuña, como los paisajes cerealistas, la arquitectura tradicional, la memoria de los oficios, la cultura popular o la vida cotidiana del medio rural. Además, los concursantes podrán ser artistas nacionales e internacionales mayores de edad, tanto a título individual como colectivo.

Teniendo en cuenta estas condiciones y tras la presentación de las candidaturas, se llevará a cabo la selección de hasta cuatro proyectos ganadores, que se ejecutarán sobre fachadas y muros cedidos voluntariamente por vecinos del municipio. Este proceso de selección, llevado a cabo por especialistas en arte, representantes municipales y personas vinculadas al ámbito cultural local, se desarrollará en dos fases. En una primera etapa se valorará la trayectoria y portfolio de las personas candidatas, mientras que las propuestas preseleccionadas deberán posteriormente presentar un boceto adaptado a las fachadas disponibles.

Así, cada intervención contará con un premio de 2.000 euros, incluyendo honorarios y materiales ordinarios de ejecución. Además, el ayuntamiento asumirá cuestiones logísticas y técnicas como el acondicionamiento de soportes, maquinaria de elevación o alojamiento de artistas no residentes.