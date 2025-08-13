El viernes arranca la media veda de caza en Salamanca

La Federación de Caza de Castilla y León recordó que la media veda comenzará en la Comunidad este viernes, 15 de agosto, fecha en la que se inicia el período hábil de caza menor para codorniz, urraca, corneja, conejo y zorro. En un comunicado difundido por Ical, señalan que el avistamiento y anillamiento de codornices por parte de los técnicos y anilladores del proyecto Coturnix han sido muy buenos durante la primavera.

Según detallan, las zonas norte de la Comunidad tuvieron una entrada tardía de la especie, dada las excelentes condiciones del campo en toda la zona centro y sur de España. “En las últimas fechas, las extremas temperaturas que estamos sufriendo han originado un desplazamiento masivo de las codornices hacia zonas más altas y frescas. No obstante, la pequeña gallinácea estará como siempre en constante movimiento según la variación de la temperatura y la situación de los cultivos y no es fácil prever dónde se encontrará durante todo el periodo de su caza”, advierten.

En los distintos estudios de censos cinegéticos se han observado polladas de perdiz cortas o parejas solas y, en algún caso, grupos de machos juntos, lo que hace pensar que “la cría de la perdiz no ha sido lo buena que se podía esperar en un año con una cosecha excelente”. Según explican, la gran cantidad de lluvia podría estar detrás del fracaso de las puestas, “una noticia nada esperanzadora tras el excepcional 2024, en el que se recuperaron notablemente las poblaciones de la especie”.

El período hábil de media veda se extiende, como recoge la Ley de Caza, desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre (este año el 21 de septiembre) y son hábiles los martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico. Las palomas torcaz y bravía se pueden cazar desde el 26 de agosto (este año el 25 no es hábil de caza) y, como siempre, sus densidades son muy altas. La tórtola reabre su caza el día 30 de agosto los sábados y domingos, para los cotos que se acogieron el año pasado a la caza adaptativa sobre la torcaz y están por tanto expresamente autorizados.

La codorniz tiene un cupo de 20 ejemplares por cazador/día y la tórtola un cupo máximo posible de 6 ejemplares por cazador/día, pero condicionado al cupo asignado por el titular cinegético y al cupo máximo del coto, amén de tener que utilizar de forma obligatoria el registro telemático de capturas.

En cuanto a las recomendaciones, aconsejan extremar el cuidado de los perros dado el calor que se espera en las próximas fechas y con las garrapatas y controlarlos para no tener problemas con las polladas de perdiz. También aconsejan estar alerta ante un posible fuego y avisar de inmediato al 112, no intervenir hasta que lleguen los servicios de extinción y prudencia para evitar accidentes con las armas, además de máximo respeto a las especies y al medio ambiente.