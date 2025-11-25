Villamayor, Santa Marta o Ciudad Rodrigo, municipios salmantinos que se manifiestan por el Día Contra la Violencia de Género
Los niños han sido grandes protagonistas de estos actos en lugares como Villamayor o Santa Marta donde han dado lectura a manifiestos y han participado en ofrendas florales
Este martes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la eliminación de las violencias contras las mujeres. Una jornada de manifiestos en toda España, que en el caso de Salamanca estará encabezada por la manifestación principal que tendrá lugar pasadas las 19:00 horas en la capital a cargo del Movimiento Feminista, que concluirá con un taller de pancartas y la lectura de un manifiesto.
Sin embargo, durante la mañana han sido varios los municipios salmantinos que acogido diferentes actos por el 25-N. El parque de la avenida Diego Velázquez en Villamayor ha sido el escenario de una ofrenda floral y de la lectura de un manifiesto.
Santa Marta de Tormes o Ciudad Rodrigo han sido otros puntos de la provincia donde se ha guardado un minuto de silencio. En el caso de Miróbriga, el acto ha estado presidido por el alcalde, Marcos Iglesias junto con el resto de la corporación municipal y la oposición, donde se han desplegado pancartas con frases de “Stop a la violencia” y mensajes en señales de tráfico que dicen “Al primer insulto, alejaté” o “Contra el machismo y la violencia de género Ciudad Rodrigo grita ¡basta ya!”.
En Santa Marta, los niños de los colegios han sido invitado a participar en este acto como una forma de concienciar desde la niñez ante este problema social que se ha convertido, desgraciadamente, en una lacra. Los niños han sido justamente los que han dado lectura al manifiesto, acompañado del equipo de gobierno local.
