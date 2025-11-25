Villamayor, Santa Marta o Ciudad Rodrigo, municipios salmantinos que se manifiestan por el Día Contra la Violencia de Género

Ofrenda floral y lectura del manifiesto institucional por el Día Contra la Violencia de Género

Este martes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la eliminación de las violencias contras las mujeres. Una jornada de manifiestos en toda España, que en el caso de Salamanca estará encabezada por la manifestación principal que tendrá lugar pasadas las 19:00 horas en la capital a cargo del Movimiento Feminista, que concluirá con un taller de pancartas y la lectura de un manifiesto.

Sin embargo, durante la mañana han sido varios los municipios salmantinos que acogido diferentes actos por el 25-N. El parque de la avenida Diego Velázquez en Villamayor ha sido el escenario de una ofrenda floral y de la lectura de un manifiesto.

Ofrenda floral y lectura del manifiesto institucional por el Día Contra la Violencia de Género en Villamayor | Andrea Mateos

Santa Marta de Tormes o Ciudad Rodrigo han sido otros puntos de la provincia donde se ha guardado un minuto de silencio. En el caso de Miróbriga, el acto ha estado presidido por el alcalde, Marcos Iglesias junto con el resto de la corporación municipal y la oposición, donde se han desplegado pancartas con frases de “Stop a la violencia” y mensajes en señales de tráfico que dicen “Al primer insulto, alejaté” o “Contra el machismo y la violencia de género Ciudad Rodrigo grita ¡basta ya!”.

Minuto de silencio por el 25N en Ciudad Rodrigo | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

En Santa Marta, los niños de los colegios han sido invitado a participar en este acto como una forma de concienciar desde la niñez ante este problema social que se ha convertido, desgraciadamente, en una lacra. Los niños han sido justamente los que han dado lectura al manifiesto, acompañado del equipo de gobierno local.

Minuto de silencio y lectura de un manifiesto por el 25N en Santa Marta de Tormes | Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes