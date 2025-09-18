Villaseco de los Reyes y Fuenteguinaldo, entre los municipios salmantinos que recibirán ayudas de la Junta por los incendios

La Junta de Castilla y León ha informado este jueves sobre los avances en la ejecución de las medidas para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano. De las 47 actuaciones previstas, 36 ya están en marcha, lo que representa un avance en tres de cada cuatro medidas proyectadas.

En la provincia de Salamanca, se ha puesto en marcha un plan de apoyo específico. En el marco de las ayudas a autónomos y pymes, se ha aprobado el pago de 308.000 euros para 56 nuevas solicitudes en la región, una de las cuales corresponde a un negocio salmantino.

Ayudas directas para familias y municipios salmantinos

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 1.562.450 euros para reparar los daños en viviendas y edificaciones de diez familias, incluyendo algunas en Villaseco de los Reyes. Además, se ha autorizado una nueva inversión de 800.000 euros para que las diputaciones de varias provincias, incluida la de Salamanca, reparen y repongan los sistemas de abastecimiento de agua potable.

El Ayuntamiento de Fuenteguinaldo también ha recibido una subvención directa de 1.500 euros para cubrir los gastos derivados de la atención a las personas desalojadas por los incendios.

Apoyo al sector ganadero y otras medidas

La Junta ha autorizado una inversión de 456.500 euros en subvenciones para 83 agricultores y ganaderos profesionales afectados por los incendios. Hasta la fecha, 613 profesionales del campo se han beneficiado de una ayuda mínima de 5.500 euros.

Otras medidas en curso incluyen la sustitución de señales de tráfico dañadas en la SA-302 y la reparación del arcén en la SA-325. Asimismo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha concedido ayudas de 500 euros a 207 familias que tuvieron que ser desalojadas, lo que eleva el total de beneficiarios a 568.