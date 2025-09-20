El voluntariado digital, clave para conectar la España rural

En un esfuerzo por cerrar la brecha digital que persiste entre las zonas urbanas y rurales de España, un programa de voluntariado enfocado en la transformación digital ha puesto en marcha su cuarta edición. La iniciativa busca llevar formación y asesoramiento tecnológico a municipios con menos de 10.000 habitantes, promoviendo el desarrollo local y el equilibrio territorial.

Desde su lanzamiento, el programa ha beneficiado a más de 285.000 personas en más de 100 municipios. Los voluntarios, profesionales especializados en tecnología, han impartido más de 1.000 talleres, ofreciendo apoyo tanto a ciudadanos como a pequeñas empresas.

El proyecto tiene un doble enfoque:

Inclusión digital: Se imparten sesiones de formación a personas mayores para que aprendan a usar herramientas digitales básicas en su día a día.

Desarrollo económico: Se asesora a pymes y emprendedores para que mejoren su presencia en línea y optimicen sus canales digitales, aumentando así su competitividad.

Una de las particularidades del programa es que los voluntarios pueden trabajar en remoto desde los propios municipios donde se desarrollan los talleres. Esta dinámica no solo les permite vivir una experiencia diferente, sino que también contribuye al dinamismo económico y social de las comunidades que los acogen.

Este modelo de colaboración demuestra cómo el intercambio de conocimientos puede generar sinergias y fomentar un desarrollo rural sostenible e inteligente, al mismo tiempo que se optimizan los recursos públicos y se atraen nuevas oportunidades económicas.