Una arropada Soledad vuelve a las calles de Salamanca tras un año de ausencia

2025 dejó a Salamanca sin una de sus procesiones más seguidas. No solo por la cantidad de fieles que se agolpan a las puertas de la Catedral para ver su salida, sino también por el número de hermanos que sigue creciendo año a año, siendo la hermandad con más papeletas de salida.

El buen tiempo reinante durante toda esta Semana Santa también ha permitido que la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad cubra el nuevo itinerario propuesto para este año. Es igual que el que se realizaba en los últimos años, pero en sentido contrario, pasando en la ida hacia la Plaza Mayor por el patio de Escuelas Menores, añadiendo una imagen más recogida en los primeros compases del acto procesional.

Un cambio, eso sí, que ha provocado que varias horas antes ya hubiera gente cogiendo sitio a las puertas de la Catedral y en las calles siguientes, más estrechas para el público que la salida por Rúa Mayor, para ver partir la imagen del luto salmantino.

Lo ha hecho este 2026 con una sorpresa, solo desvelada para todo el público en el instante de su concepción y a la llegada de la Soledad al Patio de Escuelas. Sin embargo, eso ha sido mucho tiempo después de que el paso de La Soledad de la Cruz, de Vicente Cid y Tomás Monzón, emprendiera su marcha por las calles de Salamanca.

Una vez que la Virgen de la Soledad llegaba al Patio de Escuelas la sorpresa era desvelada y un coro le dedicaba a su imagen un emotivo canto.

Desde ese momento, la Virgen continuó su recorrido por las calles de la ciudad hasta alcanzar la Plaza Mayor, donde se congregaba la mayor parte del público. A pesar de lo avanzado de la noche, la procesión de la Soledad estuvo arropada por miles de salmantinos, que volvieron a demostrar, un año más, por qué la Señora del Luto es una de las imágenes que despierta mayor devoción en la Semana Santa de Salamanca.