Cambios de horario y nuevo itinerario para la Soledad: estos son los recorridos de la Semana Santa Salmantina 2026

Procesión de la Hermandad de la Virgen de la Soledad

La Junta de Semana Santa de Salamanca ha hecho oficial este jueves los recorridos de las procesiones para este 2026.

Prácticamente, todas las hermandades mantienen su recorrido, salvo en la Soledad y un mínimo cambio en la Cofradía Penitencial del Rosario, además de tres modificaciones en el horario de salida.

En el Sábado de Pasión, 28 de marzo, la procesión de la Cofradía Penitencial del Rosario, que saldrá a las 19:00 horas desde la Iglesia de San Esteban, modifica ligeramente el tramo cercano a la Catedral. En vez de pasar por la calle Felipe Espino – Rúa Mayor y Benedicto XVI, como se hizo el pasado año, ahora se pasará de San Pablo a la calle Sánchez Barbero – calle Mayor y Benedicto XVI.

Mayor cambio tendrá la procesión de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, puesto que invierte completamente su recorrido. Este 2026, en vez de salir de la Catedral y enfilar por Rúa Mayor, la procesión irá directamente por la calle Calderón de la Barca hacia el patio de Escuelas Menores.

Además de estos cambios, hay tres cofradías que cambian su horario. El Domingo de Ramos la Hermandad Sacramental Mercedaria (Jesús Despojado) retrasa treinta minutos su salida y lo hará a las 18:00 horas.

Lo mismo sucederá con la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz, que buscando que el atardecer esté más apagado, retrasa quince minutos la salida hasta las 20:45 horas.

Por el contrario, la Seráfica Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía adelanta la salida respecto al pasado año y en vez de salir a las 20:00 horas, lo hará a las 19:45 horas.

Todos los horarios y recorridos oficiales se pueden consultar en el documento que acompaña esta noticia.