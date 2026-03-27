El Cristo de la Liberación cruza el umbral del cementerio para recorrer las calles de Salamanca

Una vez impuestas a las 22:00 horas las medallas a los nuevos hermanos, y a las 23:00 horas, el Cristo de la Liberación ha cruzado el umbral del cementerio San Carlos Borromeo.

En el interior del Campo Santo el ambiente ha estado profundamente marcado por el respeto y la solemnindad, roto únicamente por el canto gregoriano.

Sin embargo, a la salida del cementerio, se ha dado paso a los tambores del Vía Crucis, que se han incorporado a la comitiva para marcar el paso durante todo el trayecto, de 3 horas de duración, hasta Fonseca.

Abrigados con varias capas, porque la lluvia ha perdonado pero el frío no, los fieles se han agolpado a las puertas del San Carlos Borromeo para presenciar el traslado del Cristo.

Cabe destacar que la edición de este año ha destacado especialmente por una novedad que ha reforzado el carácter salmantino y fúnebre del desfile. Gracias a la colaboración de la Hermandad de la Soledad, el Cristo de la Liberación ha realizado todo su recorrido custodiado por dos charros de luto.