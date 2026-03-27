La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón presenta su nueva Cruz de Guía

Presentación de la Cruz de Guía de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón

En la tarde de este Viernes de Dolores, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón ha presentado la que, a partir de hoy, sera su nueva Cruz de Guía.

Esta, que tenía que haber salido el año pasado pero por determinadas circunstancias no pudo ser, se une al rico patrimonio procesional de la Hermandad salamantina.

Presentación de la Cruz de Guía de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón

Ha sido a partir de las 19:30 horas cuando los fieles han podido acercarse hasta la iglesia de la Veracruz para contemplar la nueva cruz, tallada en madera y que luce el escudo franciscano.

Será este mismo Domingo de Ramos cuando la nueva Cruz de Guía encabece la procesión.