La Hermandad Universitaria llena de silencio las calles de Salamanca

La noche del Martes Santo ha vuelto a teñirse de solemnidad en Salamanca con la salida de la procesión de la Hermandad Universitaria, una de las más singulares de la Semana Santa charra por su marcado carácter académico y su cuidada sobriedad.

Desde los primeros instantes, el silencio ha acompañado la salida del Santísimo Cristo de la Luz y de Nuestra Señora Madre de la Sabiduría, en una estampa de profundo respeto que envolvió a los presentes. El entorno histórico de la zona, iluminado tenuemente, ha contribuido a realzar una procesión en la que cada detalle está medido y donde el recogimiento es el protagonista.

A lo largo del recorrido, el componente musical ha vuelto a ocupar un lugar destacado. Este año, la Banda Musical de Piedrahíta y el Trío Christus han puesto sonido a la noche, manteniendo la línea de años anteriores.

Uno de los momentos más especiales se ha vivido en el Patio de Escuelas, donde una agrupación vocal formada para la ocasión por antiguos alumnos, estudiantes y profesores de la Universidad de Salamanca, bajo la dirección de Sara Escuer, ha ofrecido una intervención cargada de simbolismo. En este mismo escenario ha ocurrido también la tradicional Oración Universitaria, a cargo de Cristo José de León Perera, miembro de la Hermandad, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Salamanca y doctor en Innovación en Ciencias Sociales por la Universidad Pontificia de Salamanca. Un hecho que, un año más, refuerza el vínculo entre la devoción y el ámbito académico.