Justicia niega el indulto al preso propuesto por la Hermandad del Perdón de Salamanca

El Consejo de Ministros ha denegado el indulto de un preso propuesto por la hermandad salmantina de Nuestro Padre Jesús del Perdón.

Tal y como ha publicado este miércoles el BOE, el Ministerio de Justicia ha concedido seis indultos propuestos por hermandades de toda España y entre ellos no se encuentra el presentado por la hermandad de Salamanca.

En ese sentido, el ministerio de Félix Bolaños ha decidido conceder el indulto solamente a dos internos de Castilla y León, dos mujeres condenadas por la Audiencia Provincial de León, peticiones de una cofradía de El Bierzo y otra de la propia ciudad de León.

De esta forma, la hermandad del Perdón cumple su segundo año consecutivo sin que Justicia les conceda el permiso, tras una racha anterior de tres indultos seguidos en Semana Santa. No obstante, cabe recordar que en 2025 el Consejo de Ministros no llevó en el orden del día los indultos hasta el martes siguiente al Domingo de Ramos, fecha en la que la hermandad salmantina ya había salido a la calle.

No se concedió posteriormente tampoco, pero la hermandad salmantina sustituyó el acto tradicional por la firma de una libertad condicional.