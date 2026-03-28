Nuestro Padre Jesús de la Redención regresa a las calles de Salamanca en su máximo esplendor tras los cambios del año pasado

Para la dicha de la Archicofradía del Rosario, y de todos los amantes de la Semana Santa de Salamanca, la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Redención ha regresado a las calles de la capital charra. Y lo ha hecho en todo su esplendor y con grandes cambios, tras la nota agridulce del año pasado.

En el Sábado de Pasión de 2025, la procesión con la que Nuestro Padre Jesús de la Redención se acercaba a sus fieles, se vio obligada a acortar su recorrido para no poner en peligro la imagen, ante de la amenaza de las lluvias que se esperaban. Pero este año, el sol no se ha hecho esperar, mientras las nubes de lluvia se escondían.

Eso sí, el desfile también ha contado con cambios sustanciales respecto a las jornadas anteriores. Por ejemplo, su inicio. En esta ocasión, el recorrido ha arrancado en la calle Felipe Espino y no en la calle Sánchez Barbero, a las 19:00 horas. Otra de las grandes novedades de este año ha sido el generoso aumento de cofrades que ha vivido la propia Hermandad, hecho que les ha valido una nueva insignia, el Libro de Reglas.

Pero lo importante ha perdura. Durante el paseo por enclaves como la Iglesia de San Esteban, la plaza del Concilio de Trento, la Rúa Mayor o la majestuosa Catedral Nueva, todos los salmantinos han podido ser conscientes de algo. De la fuerza del paso, de la bellez de la imagen. De la solemnidad de los hermanos. De la emoción de la banda. De la fe compartida entre la procesión y los visitantes, que convierte al Sábado de Pasión en una cita de entrega y también de unión.

Procesión de la Cofradía Penitencial del Rosario | Mateo G.J.

Y toda Salamanca podrá seguir compartiendo su fe en la segunda procesión de este Sábado de Pasión, que dará comienzo a las 22:00 horas en la iglesia parroquial de San Martín. Se trata de la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad, que contará con un nuevo elemento: un estandarte de color blanco con el escudo de la Custodia de Tierra Santa bordado por las Franciscas Descalzas del Monasterio de la Purísima Concepción de Salamanca.