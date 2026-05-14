El Papa León XIV recibe a los hermanos mayores de la Seráfica del Cristo de la Agonía

Si este ya era un año histórico para la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía al celebrar su centenario, 2026 será todavía más especial tras la visita a la Ciudad del Vaticano por parte de los hermanos mayores.

En la Santa Sede han sido recibidos por el Sumo Pontífice, el Papa León XIV, con “una calidez que desbordó toda expectativa” y los hermanos le han podido hacer entrega de la medalla de la hermandad.

Tal y como ha informado la propia Seráfica en sus redes sociales, el Papa “dedicó unas palabras de aliento a nuestra labor caritativa y espiritual, bendiciendo no solo a los presentes, sino a todos los hermanos que, desde Salamanca, mantienen viva la llama del carisma franciscano”.

Por último, han asegurado que para ellos ha sido un orgullo y “un regalo del cielo”, esta audiencia, algo que “refuerza nuestro espíritu de servicio y nuestra identidad como familia cristiana”.