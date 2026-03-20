Preocupación en la Hermandad Dominicana por un accidente con la imagen del Cristo de la Buena Muerte

La Hermandad Dominicana ha informado este viernes de un incidente ocurrido con la sagrada imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte durante las labores de priostía en la capilla de la Hermandad, con motivo de los cultos a Nuestro Padre Jesús de la Pasión.

Según la Junta de Gobierno, el accidente se produjo de manera fortuita y, tras una primera valoración de profesionales especializados, la imagen ha sido retirada del culto de manera preventiva. "Los expertos continúan evaluando los daños y trabajando para garantizar que la talla esté en perfectas condiciones de cara a la próxima Estación de Penitencia del Viernes Santo", han explicado.

En un comunicado, la Hermandad ha subrayado que la prioridad en estos momentos es la integridad de la imagen, respetando los tiempos técnicos necesarios para una intervención segura y de calidad. Asimismo, han querido trasladar su apoyo a los hermanos que realizan las labores de priostía, destacando su entrega y profesionalidad.

La Junta de Gobierno ha reconocido la preocupación y el dolor que este accidente puede generar entre los hermanos, especialmente entre los miembros de la sección del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y se ha comprometido a mantenerlos informados de cualquier novedad significativa.

Finalmente, la Hermandad ha convocado un cabildo extraordinario para este sábado a las 11:00 horas en el Convento de San Esteban, donde se abordará la situación y se informará a los hermanos sobre los pasos a seguir.