La Procesión del Encuentro marca el último día de la Semana Santa de Salamanca 2026

La procesión del Encuentro marca el final de la Semana Santa de Salamanca 2026, con el Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría confluyendo en la Puerta de Ramos ante la atenta mirada de miles de personas que esperan con ansia este día.

Esta procesión tiene el componente especial de ser muy “para las cofradías”, como destaca Pablo Blázquez, el Hermano Mayor de la Vera Cruz, donde toda persona que pertenezca a una hermandad puede participar en la misma.

Además, cabe destacar que de esta manera se cierra un bonito círculo, siendo la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen, Su Madre la que haya comenzado la Semana Santa invitando a todo aquel que quiera a formar parte de la procesión sin pertenecer a una cofradía, y finalizando de la mejor manera posible, con la unión y el hermanamiento de todas ellas.

El Encuentro será como otros años, donde el atrio ha sido testigo de esta reunión entre madre e hijo, entre dos de las imágenes más querida y donde se ha podido simbolizar el gozo y la emoción, además de deshacerse la Virgen del manto de luto que la cubre.

De este modo, se celebra la unión y la alegría de vivir, ante una procesión que no ha cambiado su recorrido y donde miles de personas no han querido perderse el momento, y más en uno de los marcos incomparables como es la mismísima Catedral de Salamanca.

Sin grandes novedades, la Vera Cruz mantiene así la esencia de otros años ante una procesión que gusta, donde se recorren decenas de calles en Salamanca y donde el jolgorio es signo identificativo de la misma.

El propio Hermano Mayor ha destacado a SALAMANCA24HORAS que “la Vera Cruz procura tener actividad todo el año en su capilla, por lo que tenemos las puertas abiertas a las procesiones para así vivir una vida en hermandad”. Por otro lado, también han indicado que “la Semana Santa es una plasmación del trabajo de todo un año, pero queremos que tenga continuidad durante todo el año”.