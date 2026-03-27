La procesión del Vía Matris da el pistoletazo de salida a la Semana Santa salmantina

Arranca la Semana Santa salmantina y lo hace, como marca la tradición, de la mano de la Cofradía de la Veracruz y su procesión del Vía Matris.

El cielo, que siempre genera incertidumbre, ha perdonado en esta noche de Viernes de Dolores.

Gracias a ello, la Virgen de los Dolores ha podido cruzar las puertas de la iglesia de la Veracruz y reencontrarse con las calles de Salamanca, donde numerosos fieles aguardaban su salida en un ambiente cargado de expectación y recogimiento.

La gran afluencia de público no han sido más que el reflejo de las ganas de Semana Santa que se respiran ya en la ciudad. Los salmantinos han arropado el desfile procesional, devolviendo a las calles esa estampa tan característica de estas fechas: silencio respetuoso, pasos medidos y miradas clavadas en la imagen.

En este contexto, el Hermano Mayor de la cofradía ha subrayado en declaraciones a SALAMANCA24HORAS el valor que tiene esta celebración más allá de los propios días festivos: “La Semana Santa es una plasmación del trabajo de todo un año, pero queremos que tenga continuidad durante todo el año”.