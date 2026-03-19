El pregón de la Semana Santa de Salamanca 2026 a cargo de Daniel Cuesta Gómez: un texto de fe, recuerdo y acento cofrade

Ser pregonero de la Semana Santa de Salamanca es uno de los grandes hitos que se pueden llegar a conseguir en estos días de fe. El pasado año fue Julio López Revuelta, director de comunicación de la Junta de Castilla y León, donde realizó un pregón plagado de música y cultura, tocando pequeños puntos salmantino para engalanar estas fechas.

Este 2026 será Daniel Cuesta Gómez, sacerdote jesuita y antiguo cofrade de la Hermandad Jesús Despojado, nacido en Segovia pero vinculado estrechamente con Salamanca al graduarse, primeramente, en Historia del Arte, para luego realizar el grado de Humanidades en la Universidad Pontifica de Salamanca y más tarde el máster en profesorado en la misma institución.

De este modo, la Semana Santa de Salamanca pone en valor toda la trayectoria profesional del clérigo, combinando así la profunda reflexión de la fe, los conocimientos adquiridos en la capital del Tormes y la cercanía de la compañía jesuita.

Así pues, ser nombrado pregonero de la Semana Santa se convierte en una de las experiencias más importantes del calendario vital, con un profundo significado al no solo tener un carácter institucional sino espiritual y al ser estas fechas el punto perfecto de cultura, sociedad y fe.

Este jueves, 26 de marzo, el Teatro Liceo será testigo del pregón de Daniel Cuesta Gómez, una persona que ya se puede considerar hijo adoptivo de la capital del Tormes y que verá aumentando este estatus con el gran evento que se realizará, siempre, desde “la humildad”.

Pregunta.¿Cómo recibiste la noticia de que serías el pregonero de la Semana Santa de Salamanca?

Respuesta.Fue un día muy especial y muy curioso porque fue el 25 de julio, el día del Apóstol Santiago ya que yo vino a Santiago, y encima el día 26 tenía que venir a Salamanca. Me llamó el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana, me convocó en Zamora y me trajo a Salamanca para hacerme la propuesta. Recibí con mucha alegría el encargo.

P.Siempre has estado muy ligado a Salamanca, por lo tanto, ¿qué significa para ti dar el pregón en una ciudad con la que tienes tanta vinculación?

R.En Salamanca fueron los primeros años. Empecé a formarme en San Sebastián como jesuita y enseguida me mandaron para acá. Mis años en Salamanca fueron muy importantes porque me formé en Filosofía, Historia del Arte y Humanidad, donde tuve también las primeras vivencias eclesiales. Fue muy especial porque también coincidió con las Jornadas de la Juventud en 2011, cuando tenía 22 años, y nos estábamos organizando para ello. En ese momento estaba en plenitud de mis fuerzas junto a dos grandes amigos, Alvaro Gómez y Tomás Gonzalez. Fue un momento muy bonito.

P.El pregón ya está preparado a tan solo unas horas de realizarlo, ¿qué enfoque has querido dar?

R.Sobre todo un enfoque de fe. Un pregón es un acto que anuncia lo que va a ocurrir, la Semana Santa, que también es un recuerdo de lo que pasó Jesus. Es un pregón que tiene la pasión, muerte y resurrección, pero después tiene esa historia con un acento cofrade y salmantino. Es un pregón nacido de la oración.

P.Creo que también tenemos que enfocarnos en cierto modo en el significado actual de la Semana Santa y la relevancia que tiene, ¿que papel crees que juega en la actualidad?

R.La Semana Santa es el gran altavoz de la Iglesia y el que tiene la fe cristiana para dar el mensaje de Jesucristo, el mejor mensaje que se ha dado. La Semana Santa nos pone delante de todo, de una manera plástica, con los pasos y la puesta en escena. La Semana Santa tiene un papel vital en la fe y cada uno recibe la fe como quiere. La Semana Santa es vital en lo que se refiere a la transmisión de la fe hoy día.

P.¿Cómo se puede acercar la Semana Santa a los jóvenes?

R.Las cofradías trabajan muchísimo por la evangelización, desde propuestas de catequesis, hasta propuestas más espontáneas que pueden salir de la predicación y de aprovechar los elementos de la Semana Santa para transmitir eso a los jóvenes, que además creo que cala. Lo que es la fe en los jóvenes cala, porque una fe que no se cuida es una fe mucho más débil. Otra cosa es cómo se cuida esa fe a lo largo del año. En definitiva, yo creo que entre la juventud cala y está llegando y ese mensaje de esperanza.

P.Los recuerdos que deja la Semana Santa siempre son algo bonito. Por lo tanto, ¿qué recuerdo te quedas de estas fechas en Salamanca?

R.Recuerdo la llegada del Jesús Despojado y la de la María de la Santidad y del Consuelo. La primera por el vínculo que tengo con la Hermandad preparando esa llegada, donde forjé muchos vínculos de amistad, y en el caso de la segunda porque la teníamos guardada en casa, por lo que también fue muy especial.

P.Por último, creo que es importante hablar de las guerras y del papel que están teniendo a lo largo y ancho del mundo, ¿qué mensaje se puede transmitir?

R.Simplemente el mensaje de Jesucristo, que es poner la otra mejilla y perdonar siempre. Jesús resucitado, lo primero que hizo fue decir que “la paz sea con vosotros” y ojalá sea eso lo que se transmita.