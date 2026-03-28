El Santísimo Cristo de la Humildad, protagonista de la noche salmantina en el Sábado de Pasión

La Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad ha vuelto a recorrer las calles de Salamanca en una noche de Sábado de Pasión de lo más tranquila en cuanto a las veladas de otros años, en los que las inclemencias climáticas llegaron a suponer un desafío. Y que es también una cita más especial.

Porque este 2026, se cumplen diez años de la fundación de la hermandad. Llega a tal aniversario con 134 hermanos y el mismo objetivo de su fundación: “ayudar a los hermanos de Tierra Santa a través de ayudas económicas y campañas divulgativas”, asegura su hermano mayor desde hace dos años y medio, Javier Blázquez.

El desfile procesional ha contado con un nuevo elemento, un estandarte de color blanco con el escudo de la Custodia de Tierra Santa bordado por las Franciscas Descalzas del Monasterio de la Purísima Concepción de Salamanca. En ella se incluyen las referencias a San Francisco, la cartela que habla del Monte Sion y las cinco cruces rojas que referencian las heridas de Cristo en la Pasión.

Procesión de la Hermandad Franciscana | Mateo G.J.

Su inicio ha sido desde la iglesia parroquial de San Martín, momento en el que se han tocado las campanas por los países que cuentan con Custodia Franciscana, los misioneros capuchinos y franciscanos y los conventos de clausura franciscanos. Asimismo, la procesión se abre con el Cristo de la Fraternidad de Ricardo Flecha que es una actualización del Cristo de las Batallas.

En su recorrido, ha destacado también la parada realizada en el Patio Chico, alrededor de las 23:00 horas, en torno a la imagen del Santísimo Cristo de la Humildad. En ella ha intervenido la Escuela Gregoriana Caudete de Zamora por quinto año consecutivo.