El Silencio desciende este Sábado Santo por las escaleras de Jesús Obrero: "Hacen peligrosa la salida, pero también más bonita"

El Cristo de la Vela y Nuestra Señora del Silencio saluda a los fieles en la Iglesia de Jesús Obrero en Salamanca en la Semana Santa de Salamanca 2024

Nuestra Señora del Silencio volverá a descender los dos tramos de escaleras que conectan la parroquia de Jesús Obrero con la carretera de Ledesma para poner rostro a la espera silenciosa, el luto y la soledad tras la muerte de Jesús. Nuestro Cristo de la Vela le abrirá el camino para llevar la fe de Pizarrales al centro de Salamanca durante el Sábado Santo.

"Los tramos de escaleras hacen diferente la procesión. Hacen peligrosa la salida, pero también distinta y más bonita. Todo está controlado y ensayado", ha señalado Fernando Gómez, hermano mayor de la Hermandad del Silencio, en unas declaraciones ofrecidas a Salamanca24horas.

La procesión acortó su recorrido en 2025 por la lluvia, pero las condiciones meteorológicas de este Sábado Santo se prevén más favorables. Aun así, Fernando Gómez se muestra cauteloso: "Nunca se sabe. El tiempo en abril cambia mucho. A lo mejor da bueno y aparece una nube. Si llueve, no saldremos, pero espero que lo hagamos y lleguemos a esa gente que se ha alejado un poco de la Iglesia para reengancharlos y que vean que nunca están solos".

El Cristo de la Vela y Nuestra Señora del Silencio saluda a los fieles en la Iglesia de Jesús Obrero en Salamanca en la Semana Santa de Salamanca 2024

De poder salir con normalidad, como el resto de hermandades, el trayecto será el habitual. Comenzará en la parroquia de Jesús Obrero y continuará por la carretera de Ledesma, la calle Valverdón y la avenida de Villamayor, el tramo más desangelado. "Quitando ese, en el resto estamos bien acompañados. Tenemos la suerte de estar arropados en el barrio (Pizarrales) y hay ciertas partes que están llenas de gente", ha admitido.

Cambio de banda y más gente joven

La procesión también pasará por la Plaza Mayor de Salamanca y los fieles congregados en la misma no verán ninguna novedad salvo el cambio de la banda -la de Villamayor sustituirá a la de Tomás Bretón- que acompaña a Nuestra Señora del Silencio. "No por nada especial. Es la que más se ajustaba a nuestras posibilidades".

Asimismo, la Hermandad del Silencio ha aumentado en número de miembros, especialmente entre los niños y la gente joven, y tiene entre 200 y 250 hermanos en la actualidad. "No procesionarán todos, porque tenemos mucha gente mayor que no nos puede acompañar y mujeres que están embarazadas. Es una buena noticia, significa futuros hermanos", ha señalado.