El sobrecogedor silencio del cortejo fúnebre del Cristo de la Liberación vuelve a enmudecer Salamanca

Al igual que la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, la procesión del Cristo de la Liberación no pudo salir a la calle en 2025. La lluvia privó a Salamanca de una de las procesiones más peculiares y con más sentimiento de luto de la Semana Santa Salmantina.

Afortunadamente, las precipitaciones no llegaran a la provincia hasta la próxima semana y las calles de Salamanca han vuelto a teñirse de luto, silencio y devoción con la salida procesional del Cristo de la Liberación.

Un cortejo fúnebre siempre peculiar, marcado no solo por su tono silencioso acompañado por cantos gregorianos, sino también por el especial carácter salmantino con las vestimentas de luto charras.

Desde las 00:30 horas los primeros hermanos han abierto las puertas del Colegio Arzobispo Fonseca, lugar donde ha descansado la imagen yacente tras su traslado desde el Cementerio San Carlos Borromeo del pasado viernes.

No ha sido hasta varios minutos después, cuando la imagen del Santísimo Cristo de la Liberación ha salido por las puertas del Colegio, ante la atenta mirada de cientos de personas que, animados por el buen tiempo de este Sábado Santo, no han querido perder la oportunidad de sumarse al luto por la muerte de Cristo.