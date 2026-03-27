El Vía Matris y el traslado del Cristo de la Liberación abren la Semana Santa de Salamanca este Viernes de Dolores

Una de las épocas más bonitas y esperadas para los salmantinos comienza este viernes, 27 de marzo: la Semana Santa de Salamanca 2026. Son miles de personas las que esperan que lleguen estas señaladas fechas en el calendario que además arranca con dos procesiones, en primer lugar el Vía Matris y el traslado del Santísimo Cristo de la Liberación.

De este modo, la Virgen de los Dolores y el Cristo de la Liberación son los encargados de que los fieles vuelvan a disfrutar de este día que no pudo celebrarse con creces en 2025, donde las lluvias llenaron de nubes el cielo sin permitir salir al primero de los pasos.

Sin cambios en los horarios para comenzar, desde las 20:30 horas la Iglesia de la Vera Cruz será el escenario ideal para dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa y al Via Matris, mientras que a las 23:00 horas será el momento del Santísimo Cristo de la Liberación con salida desde el cementerio.

La tradición y la historia al servicio de la Semana Santa de Salamanca

La Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen, Su Madre, conocida comúnmente como la Vera Cruz, fue sin duda una de las cofradías más afectadas de la pasada Semana Santa de Salamanca. Con la vista puesta en los cielos, las ganas del pasado año se aúnan con las de este para que todo aquel que quiera pueda disfrutar de la Santísima Virgen de los Dolores.

El único cambio que habrá este año será la persona que haga la llamada de honor, en este caso Bernardo García San José, perteneciente a la Seráfica Hermandad y muy querido entre todas las cofradías de Salamanca al ser una de las personas con más edad en pertenecer a alguna de las hermandades charras.

Cabe destacar que uno de los momentos más esperados será la parada ortodoxa que se realizará en la plaza de San Benito, que no se pudo hacer el pasado año al no permitirlo la lluvia.

Por otro lado, Pablo Blázquez, Hermano Mayor de la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen, Su Madre, ha invitado a todo aquel que quiera a formar parte de la procesión al ser la única de Salamanca en la que pueden participar todo aquel que quiera. Para ello, se pide estar en la capilla de la Iglesia de la Vera Cruz lo antes posible y llevar un atuendo sobrio para salir en procesión.

El propio Hermano Mayor ha destacado a SALAMANCA24HORAS que “la Vera Cruz procura tener actividad todo el año en su capilla, por lo que tenemos las puertas abiertas a las procesiones para así vivir una vida en hermandad”. Por otro lado, también han indicado que “la Semana Santa es una plasmación del trabajo de todo un año, pero queremos que tenga continuidad durante todo el año”.

Infografía de la procesión de Vía Matris

Silencio, solemnidad y tradición en el traslado del Cristo de la Liberación

Este Viernes de Dolores, la solemnidad volverá a tomar forma en el interior del cementerio, donde el Cristo de la Liberación recorrerá su camino acompañado únicamente por el canto gregoriano. “Todo el interior del cementerio irá únicamente acompañado por el canto gregoriano, que nos acompaña cada Viernes Santo”, detalla Roberto Muñoz Sánchez, Hermano Mayor de la Hermandad del Cristo del Amor y Paz.

Será únicamente a la salida del recinto cuando se incorporen los tambores del Vía Crucis, que acompañarán a la comitiva a lo largo de todo el trayecto hasta Fonseca. Como novedad de este año, también se contará con la colaboración de la Hermandad de la Soledad, que “irá custodiando con dos charras o charros de luto al Cristo durante todo el recorrido”, añadiendo así mayor solemnidad y realce al traslado.

La salida del Cristo está programada para las 23:00 horas, aunque previamente, a las 22:00, se realizará la imposición de medallas a los nuevos hermanos, dando inicio a los actos de este día tan significativo para la hermandad.

En caso de lluvia, la hermandad ya contempla distintas alternativas. Tal y como ha señalado Muñoz, “si vemos que es una lluvia muy intensa que no nos permite realizar el traslado, sacaremos la imagen hasta la puerta del cementerio, se cubrirá y se intentará que sufra lo mínimo”. En ese supuesto, y debido a las limitaciones de espacio en Fonseca, se optaría previsiblemente por un formato similar al del pasado año: “que los fieles puedan verlo y después realizar un acto interno en el claustro”.

Una nueva etapa en la hermandad

Por otro lado, Roberto Muñoz Sánchez, recientemente nombrado Hermano Mayor, ha compartido también cómo está viviendo esta nueva etapa al frente de la hermandad. Vinculado a ella desde su nacimiento, destaca que su vida ha estado siempre unida a la corporación: “tengo 35 años y llevo 35 años en la hermandad”.

Su llegada al cargo responde a la intención de impulsar una nueva etapa, con la mirada puesta en recuperar los orígenes, que con el paso del tiempo, según explica, se habían ido diluyendo: “Creí conveniente que había que dar un cambio y volver a nuestros orígenes”. Para ello, logró conformar un grupo de trabajo con el que presentó una candidatura que fue proclamada el pasado mes de agosto por el obispo y posteriormente ratificada.

Trabajo y recuperación de iniciativas

En cuanto a la acogida, el nuevo Hermano Mayor reconoce que los cambios generan opiniones diversas: “siempre hay personas que están a favor y otras detractoras”, aunque se muestra convencido de la línea a seguir: “Amor y Paz tiene su esencia y su camino bien marcado y es el que hay que seguir”.

El día a día, afirma, está siendo intenso, “con mucho trabajo y mucho mantenimiento”, centrado en reforzar la vida interna de la hermandad. En esta línea, destaca la recuperación de la revista, cuyo primer número se publicó en 2020 y que recientemente ha retomado su actividad con un segundo número. El objetivo, explica, es “volver a hacer hermandad, que todo el mundo tenga su espacio y cabida dentro de la misma”.

De cara al futuro, el propósito pasa por seguir fortaleciendo ese sentimiento de pertenencia y mantener la identidad de la hermandad fomentando la participación de todos los miembros.