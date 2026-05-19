108 Maristas: Volver al colegio, volver a casa

La Asociación de Antiguos Alumnos Champagnat de Salamanca organiza el próximo 6 de junio un encuentro abierto a distintas generaciones de antiguos alumnos bajo un lema

tan sencillo como emocionante: “Siempre Maristas. Siempre en casa”.

La asociación tiene entre sus fines fomentar la unión entre distintas generaciones de antiguos alumnos, promover actividades culturales, formativas, recreativas, deportivas y maristas, y participar en proyectos vinculados al colegio y a su entorno social.

El próximo sábado 6 de junio, desde las 12 de la mañana, tendrá lugar en el propio Colegio Marista Champagnat de Salamanca un encuentro intergeneracional.

Hay lugares que no se recuerdan solo por sus aulas, sus patios o sus pasillos. Se recuerdan por lo que allí se vivió. Por los amigos que se hicieron, por los profesores que dejaron huella, por los partidos, las excursiones, las celebraciones, los nervios de los exámenes y esa sensación, difícil de explicar, de haber formado parte de algo más grande que una etapa escolar.

Con ese espíritu nace y camina 108 Maristas, la Asociación de Antiguos Alumnos Champagnat de Salamanca: una iniciativa pensada para mantener vivos los lazos entre quienes pasaron por el Colegio Marista y desean seguir sintiéndose parte de una misma comunidad.

La asociación tiene entre sus fines fomentar la unión entre distintas generaciones de antiguos alumnos, promover actividades culturales, formativas, recreativas, deportivas y maristas, y participar en proyectos vinculados al colegio y a su entorno social.

Un encuentro para reconocerse, reencontrarse y celebrar

El próximo sábado 6 de junio, el Colegio Marista Champagnat de Salamanca volverá a abrir sus puertas a quienes crecieron entre sus muros. No importa el año de promoción, la edad ni el tiempo que haya pasado desde la última vez que se cruzó la puerta del colegio: la invitación es clara y directa: “Aquí creciste y aquí te esperamos”. La jornada comenzará a las 12:00 horas con una Eucaristía y continuará a las 12:45 horas con un acto de reconocimiento, en el que se nombrará Socios Distinguidos a la Comunidad de Hermanos Maristas y a Francisco Javier Sánchez Hernández, por su vinculación con el AMPA y el deporte.

Además, el encuentro contará con un espectáculo mágico a cargo del gran mago Fernando García, una visita a las instalaciones del colegio, un cóctel de convivencia y, ya por la tarde, un tardeo libre por Salamanca, pensado para que los antiguos alumnos puedan seguir compartiendo recuerdos, conversaciones y nuevas historias.

Información práctica del encuentro

El encuentro se celebrará el sábado 6 de junio, a las 12:00 horas, en el Colegio Marista Champagnat de Salamanca. El precio es de 50 euros por persona, y la inscripción se formalizará mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: IBAN: ES12 0182 5584 2102 0163 1252

El justificante de transferencia será el documento válido de inscripción. En el concepto deberá indicarse: NOMBRE Y APELLIDOS + AÑO DE NACIMIENTO

La fecha máxima para inscribirse será el 31 de mayo de 2026.

Para comunicar alergias, intolerancias o cualquier incidencia, la organización ha habilitado el correo electrónico: 108@maristassalamanca.org

El 6 de junio no será solo una fecha en el calendario. Será una oportunidad para volver a mirar el colegio con otros ojos, reencontrarse con quienes compartieron camino y celebrar que hay lugares a los que, de alguna manera, siempre se vuelve.