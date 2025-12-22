Abiomed impulsa la formación de expertos en control de plagas ante el aumento de la demanda y los nuevos retos de salubridad

La empresa Abiomed Higiene S.L. ha anunciado la apertura de una nueva convocatoria formativa para obtener el Certificado Profesional de Servicios para el Control de Plagas (SEAG0110). Esta acción formativa, identificada con el código 59/FOD/37/2025 y perteneciente al plan 25SA01SE83, se desarrollará de forma presencial entre el 30 de diciembre y el 10 de abril de 2026. El curso es totalmente gratuito y está homologado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dirigiéndose específicamente a trabajadores desempleados de la comunidad.

El programa formativo consta de una duración total de 370 horas y se impartirá en las instalaciones de la entidad situadas en la calle Tercera número 28 del Polígono Industrial Montalvo III, en Carbajosa de la Sagrada. Con un límite de tan solo 15 plazas para garantizar una formación técnica de calidad, el proyecto destaca por incluir un compromiso de empleo para los participantes más destacados. Esta formación habilita a los alumnos para trabajar en puestos con alta demanda, tales como técnico en sanidad ambiental, aplicador de plaguicidas o especialista en actividades de saneamiento público.

La relevancia de esta profesión ha crecido exponencialmente en los últimos años debido a que los problemas de plagas son cada vez más complejos y frecuentes. Fenómenos como la superpoblación de ratas, el incremento de las infestaciones por chinches o la preocupante capacidad de las cucarachas para adaptarse y resistir a los biocidas convencionales han generado una necesidad crítica de manos expertas. Ya no basta con aplicaciones genéricas; el sector requiere técnicos especializados capaces de diseñar estrategias de control avanzadas para proteger la salud pública.

Cabe recordar que el sector del control de plagas fue declarado esencial durante la pandemia, desempeñando un papel crucial en las labores de desinfección frente al COVID-19. En la actualidad, estos profesionales continúan siendo piezas fundamentales para garantizar la salubridad en entornos urbanos y rurales, actuando como la primera línea de defensa contra enfermedades transmitidas por vectores.

Las personas interesadas en aprovechar esta oportunidad de inserción laboral pueden formalizar su inscripción hasta el 30 de diciembre a través del teléfono 923 19 37 27 o mediante el correo electrónico formacion@abiomed-higiene.com. Asimismo, toda la información detallada sobre el certificado y los requisitos de acceso se encuentra disponible en la página web oficial de la empresa, www.abiomed.es. Esta titulación oficial representa una vía directa para obtener una cualificación profesional reconocida en todo el ámbito nacional dentro de un sector con futuro y propósito social.

