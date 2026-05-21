Adarsa presenta en Salamanca sus nuevos Mercedes SUV GLB y GLC eléctrico: ejemplos de versatilidad, eficiencia y tecnología

Este jueves 21 de mayo, Adarsa ha presentado en Salamanca, durante un evento realizado a la vez en 60 lugares de España y Portugal, dos de los modelos Mercedes-Benz más esperados: el SUV GLB y el GLC eléctrico. Así, bajo el concepto 'Welcome Home', estos vehículos combinan la tecnología más avanzada con los valores históricos de Mercedes-Benz: diseño, calidad, innovación y confort.

De esta manera, un total de 60 concesionarios, 43 concesionarios en España y 17 en Portugal, han celebrado de forma simultánea un evento en el que han asistido alrededor de 12.000 invitados puertas de forma simultánea. Con este evento, bajo el concepto 'Welcome Home', los asistentes disfrutarán de una experiencia inmersiva en diferentes entornos acogedores y sofisticados, donde la innovación, la música y el espíritu de celebración serán protagonistas.

Con esta presentación, Mercedes-Benz continúa impulsando su estrategia de electrificación y reafirma su compromiso con la innovación, coincidiendo con la celebración de su 140 aniversario como inventor del automóvil. La marca mantiene así una intensa ofensiva de producto que culminará en 2026 con un total de 14 lanzamientos y actualizaciones estratégicas en su gama.

El nuevo Mercedes-Benz GLB: versatilidad, eficiencia y tecnología

Una de las estrellas de la noche ha sido el nuevo GLB, que refuerza la apuesta de Mercedes-Benz por los SUV familiares de última generación, ofreciendo capacidad para hasta siete plazas, una arquitectura eléctrica de 800 v y una potencia de carga de hasta 320 kW/h, que permite recuperar hasta 260 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos.

Además, el modelo alcanza hasta 630 kilómetros de autonomía WLTP y estará disponible tanto en versiones 100% eléctricas como híbridas de alta tecnología.

El Mercedes-Benz GLC eléctrico: el siguiente paso de un superventas

Por otro lado, el nuevo GLC eléctrico amplía la gama del modelo más exitoso de Mercedes-Benz tanto en España como a nivel global, trasladando al segmento eléctrico el confort, la calidad y el dinamismo que han definido históricamente al GLC.

Desarrollado sobre una nueva plataforma de 800 V, el modelo ofrece hasta 707 kilómetros de autonomía WLTP y permite recuperar hasta 303 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos. En el interior, el nuevo GLC eléctrico introduce un salto cualitativo en diseño y tecnología, incorporando la nueva MBUX Hyperscreen, la mayor superficie digital jamás instalada en un Mercedes-Benz, que se extiende de pilar a pilar a lo largo del salpicadero.