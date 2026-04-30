ANPE Salamanca: donde el arte, la cultura y la educación se encuentran

A partir del lunes 4 de mayo Raquel González presenta la exposición “La elegancia del grafito” en ANPE Salamanca

Cartel de la exposicion de ANPE
Cartel de la exposicion de ANPE

La artista Raquel González, es licenciada en Bellas Artes y profesora de dibujo en el IES Francisco Salinas.

Con una sólida formación y una trayectoria artística iniciada en 1998, la autora presenta una selección de dibujos realistas donde la pureza del grafito y la elegancia del trazo son protagonistas. Una muestra que a través de la fuerza de las miradas y la elegancia de los gestos destaca por su precisión técnica y su sensibilidad.

Cartel de la exposicion de ANPE
Cartel de la exposicion de ANPE

Os invitamos a conocer esta exposición que estará en la sede de ANPE Salamanca (AV/ Portugal 108), durante los meses de mayo y junio, en horario de:

Mañanas de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas.

Tardes de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas.

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