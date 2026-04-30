ANPE Salamanca: donde el arte, la cultura y la educación se encuentran

La artista Raquel González, es licenciada en Bellas Artes y profesora de dibujo en el IES Francisco Salinas.

Con una sólida formación y una trayectoria artística iniciada en 1998, la autora presenta una selección de dibujos realistas donde la pureza del grafito y la elegancia del trazo son protagonistas. Una muestra que a través de la fuerza de las miradas y la elegancia de los gestos destaca por su precisión técnica y su sensibilidad.

Cartel de la exposicion de ANPE

Os invitamos a conocer esta exposición que estará en la sede de ANPE Salamanca (AV/ Portugal 108), durante los meses de mayo y junio, en horario de:

Mañanas de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas.

Tardes de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas.