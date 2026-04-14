La Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ASCOL) celebra su Asamblea General Ordinaria 2026 y suscribe un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca

La Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ASCOL) ha celebrado su Asamblea General Ordinaria en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, en un encuentro que ha servido para destacar la labor desarrollada y el compromiso de una base social formada por 1.071 socios con la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades oncohematológicas.

Durante la sesión, la Junta Directiva presentó el balance del último ejercicio, un período marcado por la responsabilidad y la dedicación hacia los pacientes y sus familias, así como por el reconocimiento a su trayectoria con la obtención del galardón “Premio Diagnóstico 2026 de Castilla y León TV a la Mejor Iniciativa de Asociaciones de Pacientes”. Este hito refleja el crecimiento sostenido de la entidad a lo largo de sus 34 años de trabajo solidario. Asimismo, se definieron las líneas estratégicas que guiarán la actividad de ASCOL en el periodo 2026-2027, orientadas a seguir fortaleciendo su modelo de atención integral.

En este marco, la asociación reiteró la necesidad de avanzar hacia una atención oncohematológica equitativa, que combine excelencia técnica y cercanía humana, dando respuesta a las necesidades clínicas, sociales y emocionales de los pacientes.

Balance de una labor centrada en las personas. A lo largo del último año, ASCOL ha reforzado su papel como entidad de referencia en el ámbito oncohematológico en la provincia. La asociación ha colaborado en la atención de 633 pacientes en el Hospital de Salamanca y ha realizado seguimiento social a 616 personas, evidenciando la creciente demanda de apoyo especializado.

Uno de los pilares de su actividad ha sido el programa de alojamiento, que ha alcanzado una ocupación del 100%, permitiendo que 84 familias dispusieran de un hogar durante momentos especialmente complejos del proceso de enfermedad. De cara al próximo periodo, ASCOL prevé ampliar este recurso, con especial atención a las necesidades derivadas de los trasplantes domiciliarios, favoreciendo entornos más humanos y adecuados para la recuperación.

En paralelo, se continuará impulsando la Escuela de Pacientes de terapias celulares avanzadas, desarrollada junto al servicio de Hematología del Complejo Asistencial de Salamanca (CAUSA), con el objetivo de acompañar a quienes se enfrentan a estos retos terapéuticos. La Escuela de Pacientes fomenta el apoyo entre iguales y ofrece herramientas de diferentes áreas para afrontar tratamientos de alta complejidad.

Estas iniciativas se complementan con más de 3.160 intervenciones de apoyo psicológico realizadas en el entorno hospitalario, una labor esencial para humanizar la atención y atender el impacto emocional de la enfermedad.

Reconocimiento al compromiso social.

La Asamblea ha incluido un acto de entrega de reconocimientos a entidades y personas que destacan por su compromiso con la misión de ASCOL.

La Junta de Castilla y León ha sido distinguida por su apoyo continuado, clave para el desarrollo de programas dirigidos a pacientes. Ha recogido el reconocimiento D. Álvaro Muñoz Galindo, Director General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Asimismo, se ha reconocido a La Corala por su constante implicación solidaria y por mantener vivo el recuerdo de Rafael Espeso a través de sus iniciativas.

De manera especial, ASCOL rindió homenaje a D. Zoilo Martín, tesorero de la entidad, por sus ocho años de dedicación en la Junta Directiva, contribuyendo de forma decisiva al crecimiento y fortalecimiento de la asociación.

Durante el acto, la presidenta de ASCOL, Ascensión Hernández, ha destacado: “Estos reconocimientos reflejan la importancia de la colaboración y la implicación social. El respaldo institucional y el compromiso de la ciudadanía nos permiten ampliar nuestro alcance y acompañar a las personas en los momentos más difíciles, asegurando que ninguna familia afronte sola una enfermedad oncohematológica”.

Alianza con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca.

La jornada concluyó con la firma de un Convenio Marco de Colaboración entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca y ASCOL. Este acuerdo establece un marco de trabajo conjunto en ámbitos como la educación sanitaria, la divulgación, la formación y el apoyo social, con el objetivo de reforzar la atención integral a los pacientes hematológicos. La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca destacó: “Desde la farmacia y desde el compromiso colegial, esta colaboración nos permite contribuir de forma activa a una atención más cercana, coordinada y útil para los pacientes y sus familias”. La directora de ASCOL, Soraya García, subrayó: “Esta alianza amplía la red de apoyo a los pacientes y refuerza un enfoque de atención que integra lo clínico, lo social y lo emocional. Trabajar de forma coordinada es clave para dar respuesta a las necesidades reales de las personas”.