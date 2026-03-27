Avanza apuesta por reforzar las conexiones de los municipios del alfoz con Salamanca para mejorar la movilidad en Semana Santa

Avanza, consciente de la importancia de la Semana Santa entre los salamantinos, ha decidido, un año más, apostar por el refuerzo de servicios en las líneas del metropolitano que unen Salamanca con Santa Marta de Tormes, Carbajosa de la Sagrada, Villares de la Reina, Cabrerizos y Villamayor.

Así, los ciudadanos residentes en estos municipios podrán acceder a Salamanca con más asiduidad durante los días festivos de la Semana Santa.

Para la conexión de Santa Marta de Tormes con Salamanca se ha dispuesto una frecuencia cada 15 minutos para el Jueves Santo y el Viernes Santo desde las 15:15 por lo que habrá dos autobuses más para estos días festivos. Además, se refuerza el sábado con un autobús más desde las 11:45 horas y el domingo con un autobús más desde las 15:15.

En Carbajosa de la Sagrada, el Jueves Santo y Viernes Santo se le da frecuencia de 30 minutos desde las 15:20 horas en vez de cada hora y el sábado también se refuerza cada 30 minutos desde las 14:30 horas.

En Villares de la Reina y Monterrubio, el Jueves Santo y el Viernes Santo en lugar de tener frecuencia cada dos horas se les da frecuencia cada hora desde las 15:00 horas.

En Cabrerizos, el Jueves Santo y el Viernes Santo en lugar de tener frecuencia cada dos horas se pondrá frecuencia cada hora desde las 16:00 horas.

En Villamayor, la línea 23, que une de manera directa el municipio con Salamanca, el Jueves Santo y el Viernes Santo en lugar de tener frecuencia cada dos horas se pondrá frecuencia cada hora desde las 15:00 horas.

Asimismo, Avanza tendrá preparados vehículos de refuerzo para los municipios de Carbajosa de la Sagrada, Villares de la Reina, Cabrerizos y Villamayor para cubrir las necesidades que se puedan ocasionar.

De esta manera, Avanza quiere seguir conectando a las personas, mejorando los servicios y contribuyendo a la mejora de la calidad de vida a través de la movilidad.