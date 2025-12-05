Avanza prueba un autobús híbrido enchufable con el resultado de ahorro de combustible y escasa misión de CO2

Avanza ha probado un nuevo autobús híbrido enchufable, con un bastidor de Scania y la carrocería de Irizar, en el recorrido entre Salamanca y Valladolid, y regreso a la capital salmantina, con un total de 245,3 kilómetros con excelentes resultados, tanto en lo relacionado con el ahorro de combustible como con la escasa emisión de CO2.

La prueba se realizó el pasado día 24 de noviembre en un recorrido que cubre una de las concesiones de la Junta de Castilla y León, con un vehículo que obtiene la etiqueta 0 de la Dirección General de Tráfico (DGT), que equivale a 0 emisiones locales.

El nuevo autobús puede circular en combustión estándar, en combustión cargando baterías, en modo híbrido sumando las potencias del motor de combustión y los motores eléctricos, y en modo eléctrico puro, especialmente pensado para la circulación en ciudades de origen y destino del viaje.

Las sensaciones obtenidas por el personal de Avanza, que ha acompañado en la prueba a los técnicos de I+D de Scania Suecia, han sido “muy buenas, en cuanto a suavidad en el cambio y potencia, así como el consumo, que es la mejor característica”.